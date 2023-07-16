Верхний этаж и крыша выгорели дотла: видео пожара в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону 16 июля 2023 года

Огонь захватил верхний этаж и крышу жилого здания. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Видео крупного пожара в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону 16 июля 2023 года появился в Сети. Кадры с улицы Каракумской в Ворошиловском районе передает пресс-служба Главного управления МЧС по Ростовской области.

Утро воскресенья, 16 июля, у ростовских пожарных вышло жарким. С половины седьмого утра огнеборцы тушили пламя, охватившее многоквартирный дом на Каракумской.

Всего на объект выехали 59 огнеборцев и 22 единицы техники. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

На кадрах, предоставленных пресс-службой ведомства видно, с крыши здания, из окон на верхнем этаже валит густой серый дым. Окна выгоревшего жилья зияют чернотой. Из-за перехода пламени на крышу пожару присвоили повышенный - второй ранг сложности.

Как рассказали пожарные, по предварительным данным, сначала загорелась квартира на третьем этаже, потом огнем занялась кровля. 62-летняя хозяйка квартиры была госпитализирована с ожогами в больницу.

Пламя локализовали на площади 450 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Рядом с многоквартирным домом вытянулась стрела лестницы пожарной машины и подъемный кран, который в люльке поднимает огнеборцев — они тушат пламя на крыше.

А на земле пожарные обеспечивают бесперебойную подачу воды при тушении огня.

Всего, по информации ведомства, к тушению были привлечены 59 человек и 22 единицы техники.

62-летнюю хозяйку квартиры, где, по предварительным данным, произошел пожар, госпитализировали с ожогами. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

К 7.42 пламя локализовали на площади 450 квадратных метров, а к 7.52 ликвидировали открытое горение.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить причину возгорания.

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