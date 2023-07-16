В Ростове из-за пожара выгорел этаж жилого дома и рухнула кровля

ЧП произошло рано утром 16 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 16 июля, в Ростове произошло возгорание в многоквартирном доме. Как сообщают очевидцы, все произошло на улице Каракумской, 21. ЧП случилось около половины седьмого утра. На место сразу же прибыли все экстренные службы региона.

- Произошло загорание трехэтажного многоквартирного дома, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону. - Горение происходило на третьем этаже с выходом на кровлю. Площадь пожара - 450 квадратных метров. В тушении задействованы 59 человек и 14 спецмашин.

По словам ростовчан, в доме - два подъезда и 38 квартир. В результате, по первоначальной информации, в пожаре выгорел практически этаж в подъезде, в котором и произошло возгорание. Говорят, обвалилась и часть крыши. Однако жильцам удалось самостоятельно покинуть помещение.

Очевидцы рассказывают, что в пожаре пострадала 62-летняя женщина, которая живет в том же доме. Ее на скорой увезли в больницу. По предварительным данным, она отравилась продуктам горения.

По данным донского МЧС, в 07:41 удалось локализовать, а спустя 11 минут ликвидировать открытое горение. Им еще предстоит полностью потушить пожар. В настоящее время на месте дежурят медики скорой помощи.

В причинах произошедшего еще предстоит разобраться специалистам.

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