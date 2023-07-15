Два человека оказались в больнице после ДТП с автобусом № 96 и легковушкой в Ростове

В момент аварии в салоне автобуса находились 18 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем в субботу, 15 июля, в Ростове-на-Дону случилась авария, в которую попали пассажирский автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-секретарь администрации города Мария Петрова.

- В 13.30 по адресу переулок Сальский, 35/40а, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту № 96 «Сельмаш - ГП3-10» - говорится в сообщении.

Как уточнили в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области, 76-летний водитель за рулем Opel Corsa, по предварительным данным, при повороте направо выехала на «встречку» и столкнулась с автобусом «МАЗ 103469» под управлением 48-летнего водителя. В салоне общественного транспорта находилось 18 человек.

В результате ДТП пострадала водитель легковушки, она была доставлена в БСМП-2. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося на дороге.

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