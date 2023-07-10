В Ростове на Космонавтов в ДТП с автобусом пострадала 67-летняя женщина

Пенсионерку доставили в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове в ДТП с автобусом пострадала 67-летняя женщина. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 10 июля около 13:15 на проспекте Космонавтов.

По предварительной информации, 40-летний водитель «Тойоты Дует» двигался в районе дома №4. При перестроении из полосы для общественного транспорта в крайнюю правую легковушка врезалась в пассажирский автобус №45. В момент аварии в салоне общественного транспорта находились 15 человек.

В результате столкновения, пострадала одна из пассажирок автобуса – 67-летняя пенсионерка. С травмами ее доставили в больницу. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два человека погибли, двое пострадали после массового ДТП в Ростовской области

Предварительную информацию по происшествию рассказали в УГИБДД

(Подробности)