Два человека погибли, двое пострадали после массового ДТП в Ростовской области

На проезжей части столкнулись четыре машины. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

На трассе в Ростовской области массовое ДТП унесло жизни двух человек, еще двое с травмами попали в больницу. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

Авария произошла около 6 утра 10 июля на автодороге Ростов - Семикаракорск - Волгодонск. Предварительно, 41-летний водитель автомобиля премиум-класса марки Genesis на затяжном повороте заехал в лужу и попал в аквапланирование. Из-за этого машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с легковушкой «ВАЗ 2109».

Почти сразу же в «ВАЗ» влетел Hyundai Porter, а после этого иномарку протаранил грузовик MAN с полуприцепом.

- В результате погибли 62-летний водитель «ВАЗ 2109» и его 21-летний пассажир. Пострадали две пассажирки Genesis, одной из них 37 лет, возраст второй выясняют, - прокомментировали в УГИБДД.

Детали случившегося теперь также проясняют сотрудники полиции.

Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными на дороге. Скорость должна быть безопасной, ее нужно постоянно корректировать под конкретные условия. Особенная осторожность требуется и при выполнении маневров. В салоне авто все должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

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Детали происшествия в сети сообщили очевидцы (подробности)