Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 июля 2023 7:52

Фура сбила мужчину в Ростове на Ворошиловском мосту

Детали происшествия в сети сообщили очевидцы
Ангелина СКИБА
Пострадавшего с травмами увезли в больницу

Пострадавшего с травмами увезли в больницу

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове-на-Дону фура с лошадьми сбила пешехода. Пострадавший в итоге попал в реанимацию. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

По словам, ростовчан несчастный случай произошел вчера, 9 июля, на проспекте Ворошиловском. Предварительно, мужчина вышел на проезжую часть, и его правой стороной задел большегруз, который пытался уйти от столкновения.

Насколько опубликованная информация соответствует истине, пока неизвестно. Официального комментария от регионального отдела пропаганды УГИБДД еще не поступало, в ведомстве уточняют данные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Белой Калитвой в ДТП с трактором пострадали двое взрослых и ребенок

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют правоохранители (подробности)