Фура сбила мужчину в Ростове на Ворошиловском мосту

Пострадавшего с травмами увезли в больницу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове-на-Дону фура с лошадьми сбила пешехода. Пострадавший в итоге попал в реанимацию. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

По словам, ростовчан несчастный случай произошел вчера, 9 июля, на проспекте Ворошиловском. Предварительно, мужчина вышел на проезжую часть, и его правой стороной задел большегруз, который пытался уйти от столкновения.

Насколько опубликованная информация соответствует истине, пока неизвестно. Официального комментария от регионального отдела пропаганды УГИБДД еще не поступало, в ведомстве уточняют данные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Белой Калитвой в ДТП с трактором пострадали двое взрослых и ребенок

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют правоохранители (подробности)