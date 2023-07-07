Двое взрослых и ребенок пострадали после ДТП с трактором в Ростовской области

Авария произошла на территории Белокалитвинского района. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Двое взрослых и 13-летний мальчик попали в больницу после ДТП с трактором на трассе А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский. Об этом 7 июля сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Авария произошла на территории Белокалитвинского района. Предварительно, 35-летняя владелица иномарки Kia не выдержала безопасную дистанцию и врезалась во впереди идущий сельхозтранспорт марки «К744Р4».

- В итоге пострадали сама водитель, ее сын и 38-летняя родственница. Все они были доставлены в медицинское учреждение. Сейчас обстоятельства случившегося уже выясняют сотрудники полиции, - прокомментировали в УГИБДД.

Донских водителей просят помнить о правилах безопасного вождения. Нужно всегда следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие необдуманные маневры.

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