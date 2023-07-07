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НовостиПроисшествия7 июля 2023 8:28

Ночью на трассе в Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил пешехода

Пострадавший скончался на месте, сейчас его личность устанавливают правоохранители
Ангелина СКИБА
Мужчина погиб под машиной на автодороге Ростов - Семикаракорск - Волгодонск. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Мужчина погиб под машиной на автодороге Ростов - Семикаракорск - Волгодонск. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Ночью 7 июля на трассе в Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил пешехода. Личность погибшего мужчины сейчас устанавливают, сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

Известно, что происшествие зарегистрировали около 1:20 ночи на автодороге Ростов - Семикаракорск - Волгодонск.

Предварительно, на прохожего наехал 41-летний водитель хетчбэка Lada Xray. Пострадавший после этого скончался на месте.

Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Донских водителей просят быть предельно внимательными за рулем, нужно выбирать безопасную скорость. Нельзя совершать резкие маневры на проезжей части.

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Всего пострадали четыре человека (подробности)