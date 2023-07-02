Большегруз раздавил минивэн с детьми на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Большегруз MAN столкнулся с автомобилем Volkswagen Multivan. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области на М-4 «Дон» большегруз наехал на фургон с детьми. Всего пострадали четыре человека, трое - девочки от 11 до 16 лет. Об этом сообщает региональный отдел пропаганды УГИБДД.

Авария произошла в 6:50 2 июля. Предварительно, 43-летний водитель грузовика MAN не справился с управлением и въехал в припаркованный на обочине Volkswagen Multivan.

- После столкновения травмы получили четыре пассажира фургона: 40-летняя женщина и девочки 11, 14, 16 лет. Все они были доставлены в больницу. Водителю 49 лет помощь не потребовалась, - прокомментировали в УГИБДД.

Детали и обстоятельства случившегося теперь дополнительно должны выяснить сотрудники полиции.

Донских водителей просят быть очень осторожными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя выполнять резкие маневры и отвлекаться в пути на гаджеты или разговоры с пассажирами.

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