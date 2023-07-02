Два мальчика 8 и 10 лет пострадали в ДТП на трассе М-4 в Ростовской области

На проезжей части столкнулись три иномарки. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области в ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадали два ребенка, мальчики 8 и 10 лет. Информация об этом сегодня, 2 июля, поступила от регионального отдела пропаганды УГИБДД.

- Юные пассажиры автомобиля Renault Sandero получили травмы и были доставлены в больницу, - рассказали в УГИБДД.

По предварительным данным, около 10 утра 36-летний владелец Nissan X-Trail не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Renault Sandero. После удара вторая иномарка отлетела на BMW.

Напомним, сегодня же на М-4 произошла еще одна авария, в которой пострадали женщина и три девочки в возрасте от 11 до 16 лет.

Донским автолюбителям напоминают: за рулем следует быть предельно внимательными. Нужно строго соблюдать правила, постоянно следить за скоростью и дистанцией на дороге. Нельзя выполнять резкие маневры.

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