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НовостиПроисшествия2 июля 2023 14:52

В Ростове на Стачки легковушка врезалась в пассажирский автобус

В момент аварии в общественном транспорте находились 10 человек
Ангелина СКИБА
На остановке столкнулись Skoda Octavia и автобус № 34

На остановке столкнулись Skoda Octavia и автобус № 34

Фото: Сергей ГАПОН

На проспекте Стачки в Ростове-на-Дону столкнулись легковушка и пассажирский автобус № 34 («Центральный Рынок - ГПЗ-10»). Об этом вечером 2 июля сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла сегодня, около 13:05, на участке между Интернациональной и Бабушкина.

Предварительно, 41-летний владелец иномарки Skoda Octavia не справился с управлением и врезался в общественный транспорт, который стоял на остановке.

По данным автоинспекторов, машины получили механические повреждения. Известно, что в момент столкновения в автобусе находились 10 человек. Пострадавших нет.

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