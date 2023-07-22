«Больно смотреть»: водитель из Мариуполя рассказал, как снаряд разрушил дом и превратил его в инвалида

Мина лишила водителя из Мариуполя здоровья и дома Фото: из архива героя публикации

Жителю Мариуполя Евгению Кильдиярову оторвало руку и ногу осколками мины. Мужчина чудом не погиб, но жизнь продолжает испытывать его на прочность.

РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ МИНА

Евгений Анатольевич жил в Мариуполе, работал водителем автобуса. Когда в марте в дом попали два снаряда, семья перебралась в погреб. В нем прятались сам Евгений, его жена, их беременная дочь и зять.

Беда случилась в Международный женский день - 8 марта. В крышу веранды влетела мина, осколки пробили пол и попали в Евгения. Ему оторвало руку и ногу. К истекающему кровью мужчине бросились родные.

- Я был в сознании и даже говорил им, как надо наложить жгуты. Пригодился опыт работы на «скорой», - вспоминает инвалид.

На машине зять отвез Евгения Анатольевича в больницу. Там мужчину экстренно прооперировали.

СМЕРТЬ ЗА СМЕРТЬЮ

Больницу все время обстреливали. Палаты были разрушены. Пациенты лежали в коридорах. Евгений до сих пор с содроганием вспоминает, как рядом с ним снаряд пробил стену - он едва успел скатиться с кровати, как ее засыпало кирпичами.

Когда оставаться на этажах стало опасно, вместе с медперсоналом больные спустились в подвал. Евгений - на инвалидной коляске.

- Всего в здании было три подвала, туда набилось около шестисот человек: дети, женщины, пожилые... Люди страдали от голода и холода. День за днем кто-то умирал, - продолжает собеседник.

Жена Евгения не могла добраться до больницы из-за обстрелов, а связи не было. Женщина приняла тяжелое решение - выбираться из города без мужа, ведь дочь должна была вот-вот родить.

ВПЕРВЫЕ ЗА ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ПЕРЕВЯЗАЛИ РАНЫ

В середине апреля сумел вырваться из мариупольского пекла и Евгений.

- Нас спасли наши бойцы. Вытаскивали через дыру от снаряда в цоколе. Вывозили на бронетранспортерах в штаб, а уже оттуда эвакуировали на микроавтобусах, - говорит мужчина.

Людей привезли в лагерь для беженцев, откуда Евгения на «скорой» отправили в больницу Новоазовска. Там ему впервые за долгое время перевязали раны. Медсестра дала пациенту мобильный, и он связался с женой.

- У дочери вот-вот должен был появиться ребенок, а ближайшие роддома находились в Донецке и Таганроге. Разумеется, мы поехали туда, где безопасней, - вспоминает супруга Евгения Наталья.

Евгений Анатольевич вынужден передвигаться на неудобном протезе Фото: Мария ГИЧЕНКО

ПРОБЛЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ

В Таганроге семью поселили в пункте временного размещения, расположенном в гостинице. 13 мая у Евгения родился внук. Но радостное события омрачали травмы новоиспеченного дедушки.

Мужчина решил заказать протезы. Нашел компанию, которая специализируется на таких услугах. Там Евгению Анатольевичу сделали искусственные конечности, но... пользоваться ими он практически не может.

- «Рука» оказалась бесполезной, «нога» - опасной: во время ходьбы я падаю, - вздыхает Евгений Анатольевич.

Жителю Мариуполя пришлось обратиться к специалистам другого предприятия. Теперь там ему должны сделать современные и удобные бионические протезы.

Дом семьи беженцев разрушили осколки мины Фото: из архива героя публикации

БЕЗ КРЫШИ, ОКОН И ДВЕРЕЙ

Однако больше всего семью беженцев расстраивает брошенный на произвол судьба дом.

- Половина крыши и веранды разрушены, окна и двери выбило. От дождей и снега перекрытия разбухли, а полы прогнили, - с горечью перечисляет инвалид. - В июне прошлого года мы подали заявление на восстановление жилья в администрацию Левобережного района Мариуполя. Его зарегистрировали и обещали позвонить.

Вот уже почти полтора года жилье мариупольцев приходит в негодность Фото: из архива героя публикации

Однако чиновники на связь так и не вышли. В марте — спустя год после рокового события - семья снова обратилась в районную администрацию.

- Нам сказали, что очередь до частных домов еще не дошла. А 22 июня в администрации сменились специалисты и ошарашили: мол, нашего заявления у них... нет! Пришлось писать новое...

Евгений Анатольевич с болью наблюдает, как дом медленно разрушается, превращаясь в непригодные для жизни развалины. И как его спасти - семья не знает.

Евгения и его родные переживают, что окончательно потеряют дом Фото: из архива героя публикации

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