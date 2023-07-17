В Ростовской области сын до смерти избил пожилого отца из-за наследства

Отец грозил лишить сына наследства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Шахт шокированы циничным преступлением, которое произошло в их городе. Как считают правоохранители, сын поднял руку на родного отца и избил до такой степени, что пожилой мужчина погиб. Подробностями жестокой истории с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в Следственном управлении СК по Ростовской области.

ПРЕДСТАВИЛ, ЧТО ЛИШИТСЯ ВСЕГО

Последние два дня жители Шахт только и обсуждают, как такое могло случиться. По версии следствия, в субботу, 15 июля, 47-летний местный житель находился в своей квартире и во время конфликта начал избивать пожилого отца. Бил 74-летнего папу руками и ногами, периодически попадая в голову. Отец не выдержал избиения и от полученных травм скончался на месте.

Но на свободе сын не остался. После произошедшего его задержали.

По предварительным данным, 47-летний мужчина вышел из себя и напал на родного человека с кулаками, когда у них произошла крупная ссора. А разгорелась она из-за того, что отец грозил лишить сына права на наследство. Эту версию еще предстоит проверить правоохранителям.

- Следственным отделом по городу Шахты было возбуждено уголовное дело в отношении по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - прокомментировали в донском следкоме. - На данный момент ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Добавим, если вина мужчины будет доказана в суде, то ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

УБИЛИ ДЕДУШКУ ЗА 400 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

К сожалению, это не первый случай нападения взрослых отпрысков на своих пожилых родителей, которые в последнее время на слуху в Ростовской области. Так, житель Азова был осужден за убийство собственного дедушки. Как установили следствие и суд, мужчина вместе со своим приятелем проникли в дом пенсионера, чтобы забрать оттуда ценности и напали на 82-летнего дедушку. Избивали до тех пор, пока он не рассказал, где лежат деньги. Забрав из тайника 400 тысяч рублей, они убили пожилого человека и попытались устроить поджог, чтобы обставить все как несчастный случай, но тщетно.

Спустя несколько дней обоих нашли и заключили под стражу. Спустя два года их осудили по статьям «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений», «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества». Суд отправил их в колонию строгого режима: одного на 17 лет, другого — на 16.

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