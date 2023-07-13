В Ростовской области 82-летнего ветерана ради 400 тысяч рублей убил внук

В последний визит внука дедушка расстался с деньгами и жизнью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Азова Ростовской области уже два года не могут поверить в то, какое зверское преступление произошло в их городе. Родной внук ради денег убил собственного дедушку, да еще и приятеля позвал в помощники. Теперь, после следствия и всех судов мужчины отправились за решетку.

Подробности читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе Следственного управления СК по донскому региону.

ТРЕБОВАЛИ СООБЩИТЬ, ГДЕ ДЕНЬГИ

Непоправимое случилось в ноябре 2021-го. Два жителя Азова, мужчины чуть старше тридцати лет, решили разжиться чужим добром и залезли в частный дом в селе Кулешовка в Азовском районе. Но ворвались они не в жилье незнакомцев, и даже не к дальним состоятельным знакомым, за богатой жизнью которых давно следят. А проникли в дом к родному дедушке одного из непрошеных гостей. И не просто пришли вынести ценности, а напали на 82-летнего мужчину.

Во время нападения мужчины били ветерана руками и ногами, требуя сообщить, где он хранит деньги. Когда же нашли тайник, в котором лежали 400 тысяч рублей, расправились с несчастным.

А чтобы обставить все как несчастный случай, пытались устроить поджог. Однако безуспешно: когда дом не запылал, мужчины оставили тщетные попытки, бросили тело дедушки и скрылись с добычей.

Суд отправил и внука, и его приятеля за решетку надолго. Фото: Артем КИЛЬКИН

НА СВОБОДЕ ПРОБЫЛИ НЕДОЛГО

Но долго кутить и жить на награбленное им не удалось. Правоохранительные органы поняли, что смерть пожилого мужчины произошла не из-за несчастного случая — это убийство.

Было возбуждено уголовное дело. Уже спустя несколько дней внука с приятелем задержали и заключили под стражу. Делом занялись в первом отделе по расследованию особо важных дел донского следкома, и собранных доказательств оказалось достаточно для вынесения приговора.

- В зависимости от степени участия мужчины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений», «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества», - рассказали в следственном комитете.

- Суд приговорил одного из подсудимых к 17 годам, а другого — к 16 годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Уточним, что приговор в законную силу пока не вступил.

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