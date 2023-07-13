«Хороший мальчик, просто оступился»: в Ростовской области осудили внука за то, что обокрал родную бабушку

Пенсионерка написала заявление на внука, чтобы проучить его Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Батайске Ростовской области разыгралась настоящая семейная драма. Как рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, 24-летний местный житель украл у родной бабушки пенсию, а та сгоряча написала заявление на него заявление в полицию. Правда, потом быстро об этом пожалела.

ЗНАЛ, ЧТО НАДО ИСКАТЬ ПОД ПОДУШКОЙ

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, Евгений (имя изменено – прим. ред.) вел праздный образ жизни, нигде не работал и много гулял. Как уверяют его родные, мужчина связался с неблагополучной компанией.

В тот день Евгений в очередной раз решил весело провести время, вот только денег на это не оказалось. И тут он вспомнил, что его бабушка недавно получила пенсию.

- Он знал, что пожилая женщина хранит мобильный телефон под подушкой. Вытащил его тайком, достал сим-карту, поставил ее в свой смартфон и таким образом смог перевести приятелю девять тысяч рублей.

Через час Евгений забрал наличку у друга и отправился кутить. Дома он не появлялся несколько суток. А когда позвонила мать, прямо ей сказал, что «одолжил деньги у бабули».

- Дома скоро не ждите, - сказал он и бросил трубку.

«ОЧЕНЬ ХОЧУ БЫТЬ ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ»

По словам источника издания, такое поведение внука так огорчило и разозлило бабушку, что она в воспитательных целях написала заявление в полицию.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража», - рассказала «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» помощник прокурора Батайска Наталья Суворова.

По всей видимости, сам внук не думал, что дело зайдет так далеко. Впрочем, для бабушки уголовное дело тоже стало сюрпризом.

- Он хороший мальчик, просто оступился, - говорила она в суде.

Сам внук тоже пытался всех уверить, что все осознал:

- Поймите, я очень хочу быть хорошим человеком.

Суд признал, что Евгений виновен. Правда, за решетку отправлять пока не стали. Его приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

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