«Заменила отца и мать»: внук девять раз ударил бабушку молотком за то, что та учила его жизни

Женщина когда-то заменила парню отца и мать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области местных жителей – 23-летнего Николая и его 22-летнюю невесту Елену (все имена изменены – прим. ред.) осудили за циничное и спланированное убийство. По данным областной прокуратуры, их жертвой стала родная бабушка мужчины.

ПЕРЕЖИВАЛА, ЧТО ВНУК МНОГО ГУЛЯЕТ

Как рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах региона, с самого детства Николая воспитывала бабушка. Она заменила ему и отца, и мать.

Пожилая женщина души не чаяла в своем внуке. Вот только, как ей казалось, Николай прожигал свою жизнь. В свои 23 года он успел жениться, завести ребенка и развестись. А через несколько месяцев после развода нашел очередную любовь – Елену.

И, если личная жизнь у мужчины была бурная, то с работой отношения не складывались. После службы в армии Николай никуда не мог устроиться.

- На этой почве у него с бабушкой, с которой он жил в одной квартире, часто вспыхивали скандалы. Пенсионерка упрекала внука в том, что тот не платит алименты, много гуляет и, в целом, ведет праздный образ жизни, - говорит источник издания.

Николай часто жаловался на бабушку Елене.

- Она мне никакой жизни не дает, - говорил он любовнице.

ПОДДЕРЖАЛА В УБИЙСТВЕ

А как-то обмолвился, что хочет убить 66-летнюю женщину. Елена, которая во всем поддерживала кавалера, даже бровью не повела. Более того, дала понять, что готова ему помочь в этом.

По словам источника издания в правоохранительных органах, влюбленные договорились, что Николай сам расправится с бабушкой, а Елена поможет избавиться от тела. Накануне убийства пара долго обсуждала детали в переписке по телефону. А следующей ночью, девушка пришла к дому Николая. Пара условилась, что мужчина даст сигнал после того, как «все будет кончено».

Орудием убийства стал молоток, который внук нашел на балконе. Николай дождался, когда бабушка заснет, а потом девять раз ударил женщину инструментом по голове. От травм пенсионерка скончалась мгновенно.

ПЫТАЛИСЬ ЗАМЕСТИ СЛЕДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

После чего Николай позвал в квартиру невесту, и пара приступила к уборке.

- Они перенесли тело из кухни в ванную, завернули его в ковер, обернули полиэтиленом. Затем отмыли квартиру от крови, а погибшую спрятали в заброшенном месте, накрыв сверху травой и бетонной плитой, - сказал источник издания.

Но, несмотря на все усилия, приложенные парой для того, чтобы скрыть следы преступления, их очень быстро задержали - город маленький, да и переписка о подготовке к кровавой расправе никуда не исчезла. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство», а в отношении женщины – по статье «Пособничество в убийстве».

Кстати, на суде Николай пытался выгородить невесту и говорил, что угрозами заставил ее участвовать в преступлении. Тем не менее, суд присяжных признал вину обоих.

- Суд приговорил мужчину к девяти с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Женщине назначили наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

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