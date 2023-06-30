В Ростовской области женщина убила мужа после упреков из-за разбросанных носков

Происшествие случилось в одном из хуторов Ростовской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В одном из хуторов Ростовской области ссора между гражданскими супругами закончилась трагедией. Как рассказали в региональном следкоме, женщину подозревают в том, что она ударила 40-летнего сожителя ножом в грудь. Мужчина скончался на месте преступления.

ГОВОРИЛ, ЧТО ОНА - ПЛОХАЯ ХОЗЯЙКА

По словам соседей, 45-летняя Ирина и Николай (имена изменены — прим. Ред.) не давали скучать всей округе. Пара любила громкие застолья, после которых в семье частенько случались ссоры.

Как сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону», В день происшествия Ирина и Николай вновь выпили спиртные напитки. Слово за слово, и мужчина начал упрекать сожительницу в том, что она — плохая хозяйка.

Особенно Николая возмущало то, что гражданская жена не следит за его носками. Его раздражало, что женщина не складывает носок в носок, поэтому ему вечно приходится искать пару.

Все эти претензии привели Ирину в бешенство. Она начала кричать на сожителя, а потом схватила нож и вонзила его Николаю в сердце. Мужчина скончался на месте преступления.

ГРОЗИТ ДО 15 ЛЕТ

Женщину сразу задержали. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Убийство», - прокомментировали в областном следкоме.

Женщину взяли под стражу.

В прокуратуре Неклиновского района сообщили, что возбуждение уголовного дела признали законным.

Если суд признает вину, то Ирина может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.

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