В Ростовской области задержали подозреваемую в убийстве знакомого

Женщина во время ссоры заколола ножом своего сожителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Неклиновском районе задержали женщину, которая убила своего товарища. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, в июне 2023 года подозреваемая находилась у себя в общежитии. Женщина перебрала со спиртным и затеяла ссору с сожителем. В ходе конфликта она схватила нож и ударила им своего 40-летнего товарища в грудь. От полученного ранения он скончался на месте. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Женщину задержали и завели на нее уголовное дело. В суд направили ходатайство об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

- По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в ведомстве.

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