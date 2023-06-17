В Ростовской области влюбленных убили в постели во время интима

Мужчине за двойное убийство вынесли суровый приговор Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовском областном суде вынесли приговор 56-летнему мужчине, обвиняемому в двойном убийстве. Преступление было совершено в одном из хуторов Мартыновского района.

БОЛЕЗНЕННЫЙ РАЗВОД

Как рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, Николай (все имена изменены – прим. ред.) несколько лет назад развелся с женой, с которой прожил в браке много лет. У пары осталась взрослая дочь.

В хуторе говорят, что расставание для супругов было болезненным несмотря на то, что мужчина ушел к другой женщине.

НОВАЯ ЖИЗНЬ И СТАРЫЕ ОБИДЫ

Но на своих страницах в социальных сетях Николай выглядел вполне счастливым в личной жизни. Так, он периодически выставлял снимки своей новой женщины и ее дочери и подписывал их так: «Мои новые девочки».

54-летняя экс-жена, отойдя от стресса, связанного с разводом, тоже встретила свою новую любовь – 47-летнего местного жителя.

Но, по словам источника в правоохранительных органах региона, несмотря на то, что пути давно разошлись, Николай все же ревновал жену к новому кавалеру.

Как-то он в очередной раз решил поговорить с бывшей супругой и пришел к ней домой без приглашения.

То, что он там увидело, взбесило Николая.

СХВАТИЛСЯ ЗА НОЖ И РУЖЬЕ

- Его бывшая жена в постели занималась интимом с мужчиной, - пояснил источник издания.

В тот момент, по всей видимости, у Николая помутился рассудок. Его охватила ярость, с которой он не смог совладать. Мужчина схватил ружье и выстрелил из него в оппонента, а затем ножом убил женщину. Пара скончалась практически мгновенно. Влюбленные даже не успели встать с кровати.

После этого Николай ушел с места преступления. Тела обнаружила дочь убитой, которая и сообщила обо всем в полицию.

Оперативники быстро вычислили и задержали Николая. Источник издания уточнил, что мужчина не стал отрицать вину. На Николая завели уголовное дело за убийство и незаконное хранение оружия.

- Дончанин был признан виновным. Его приговорили к лишению свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год, - прокомментировали в пресс-службе областного суда.

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