Более 30 военно-исторических клубов примут участие в реконструкции легендарного осадного сидения. Фото: сайт Азовского музея-заповедника
Азовское сидение 5 августа 2023 традиционно соберет любителей истории донского края и ценителей исторической реконструкции. Азовский музей-заповедник анонсировал программу одного из главных туристических мероприятий Ростовской области — фестиваля «Осада Азова-2023». Публикуем полную его программу, чтобы вы ничего не пропустили.
Посмотреть на реконструкцию Азовского осадного сидения каждый год приезжают более десяти тысяч человек. В этом году фестиваль «Осада Азова», который впервые прошел 18 лет назад, состоится в субботу, 5 августа. Его главной темой является знаменитое Азовское осадное сидение донских казаков 1641 года. Действо вновь расскажет нам о героическом противостоянии донских казаков и турецкой армии. Более 30 военно-исторических клубов примут участие в реконструкции сражений казаков и турок.
Погрузиться в атмосферу фестиваля можно будет, посетив разнообразные ремесленные мастер-классы, посмотрев выступления творческих коллективов, отведав местную кухню и сделав снимки в оригинальной фотозоне. А завершится праздник традиционно праздничным салютом.
Реконструкция вновь расскажет о героическом противостоянии донских казаков и турецкой армии. Фото: сайт Азовского музея-заповедника
Азовский музей-заповедник, улица Московская, 38/40
10.00-17.00 - Планетарий. Демонстрация фильмов в формате сферического кино,
11.00 - Открытие выставки «Ароматная сказка Востока»,
11.00 - Тематическое мероприятие «Кофейным ценителям посвящается...»,
13.00 - Тематическое мероприятие «По следам древних народов и культур»,
14.00 - Тематическое мероприятие «История времен и народов».
Пролетарский спуск, 24
12.00-22.00 - Работа гастрономической ярмарки «Казачье застолье».
Каждый год на фестиваль приезжают более десяти тысяч человек. Фото: сайт Азовского музея-заповедника
Платановая аллея, ул. Дзержинского
15.00-17.00 - Работа площадок творческих коллективов «Так будь же счастлив и здоров, наш добрый дедушка Азов!»,
15.00-21.00 Выставка-ярмарка «Ремесленный квартал».
Крепостной парк, Пролетарский спуск, 9
16.00 - Начало культурно-развлекательной программы «Осада Азова»,
16.00-18.00 - Выступление творческих коллективов на главной сцене фестиваля.
Азовский музей-заповедник, ул. Московская, 38/40
18.00-21.00 - Вечерняя театрализованная программа «Кушать подано».
Гостей праздника ждут мастер-классы, песни, пляски и гастрономическая ярмарка. Фото: сайт Азовского музея-запов
От здания Азовского музея-заповедника к валам Азовской крепости
17.30-18.00 Парад-шествие участников реконструкции сражения.
Валы Азовской крепости, Пролетарский спуск, 9
18.00 - Открытие фестиваля,
18.15-19.00 - Реконструкция сражения, состоявшегося в ходе Азовского осадного сидения донских казаков 1641 года.
Крепостной парк, Пролетарский спуск, 9
19.00-22.00 - Продолжение культурно-развлекательной программы «Осада Азова»,
21.00-21.15 - Праздничный салют,
22.00 - Завершение фестиваля.
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