Более 30 военно-исторических клубов примут участие в реконструкции легендарного осадного сидения. Фото: сайт Азовского музея-заповедника

Азовское сидение 5 августа 2023 традиционно соберет любителей истории донского края и ценителей исторической реконструкции. Азовский музей-заповедник анонсировал программу одного из главных туристических мероприятий Ростовской области — фестиваля «Осада Азова-2023». Публикуем полную его программу, чтобы вы ничего не пропустили.

Чему посвящен фестиваль «Осада Азова-2023»

Посмотреть на реконструкцию Азовского осадного сидения каждый год приезжают более десяти тысяч человек. В этом году фестиваль «Осада Азова», который впервые прошел 18 лет назад, состоится в субботу, 5 августа. Его главной темой является знаменитое Азовское осадное сидение донских казаков 1641 года. Действо вновь расскажет нам о героическом противостоянии донских казаков и турецкой армии. Более 30 военно-исторических клубов примут участие в реконструкции сражений казаков и турок.

Погрузиться в атмосферу фестиваля можно будет, посетив разнообразные ремесленные мастер-классы, посмотрев выступления творческих коллективов, отведав местную кухню и сделав снимки в оригинальной фотозоне. А завершится праздник традиционно праздничным салютом.

Реконструкция вновь расскажет о героическом противостоянии донских казаков и турецкой армии. Фото: сайт Азовского музея-заповедника

Полная программа фестиваля «Осада Азова-2023»

Азовский музей-заповедник, улица Московская, 38/40

10.00-17.00 - Планетарий. Демонстрация фильмов в формате сферического кино,

11.00 - Открытие выставки «Ароматная сказка Востока»,

11.00 - Тематическое мероприятие «Кофейным ценителям посвящается...»,

13.00 - Тематическое мероприятие «По следам древних народов и культур»,

14.00 - Тематическое мероприятие «История времен и народов».

Пролетарский спуск, 24

12.00-22.00 - Работа гастрономической ярмарки «Казачье застолье».

Каждый год на фестиваль приезжают более десяти тысяч человек. Фото: сайт Азовского музея-заповедника

Платановая аллея, ул. Дзержинского

15.00-17.00 - Работа площадок творческих коллективов «Так будь же счастлив и здоров, наш добрый дедушка Азов!»,

15.00-21.00 Выставка-ярмарка «Ремесленный квартал».

Крепостной парк, Пролетарский спуск, 9

16.00 - Начало культурно-развлекательной программы «Осада Азова»,

16.00-18.00 - Выступление творческих коллективов на главной сцене фестиваля.

Азовский музей-заповедник, ул. Московская, 38/40

18.00-21.00 - Вечерняя театрализованная программа «Кушать подано».

Гостей праздника ждут мастер-классы, песни, пляски и гастрономическая ярмарка. Фото: сайт Азовского музея-запов

От здания Азовского музея-заповедника к валам Азовской крепости

17.30-18.00 Парад-шествие участников реконструкции сражения.

Валы Азовской крепости, Пролетарский спуск, 9

18.00 - Открытие фестиваля,

18.15-19.00 - Реконструкция сражения, состоявшегося в ходе Азовского осадного сидения донских казаков 1641 года.

Крепостной парк, Пролетарский спуск, 9

19.00-22.00 - Продолжение культурно-развлекательной программы «Осада Азова»,

21.00-21.15 - Праздничный салют,

22.00 - Завершение фестиваля.

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