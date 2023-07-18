«Нужно было читать детям сказки!»: как привить любовь к книгам у подростков, рассказали ростовские библиотекари

Сотрудники библиотеки имени В.М. Величкиной Ирина Котова и Светлана Безрукова знают, как вызвать интерес к книгам у нечитающих детей. Фото: Екатерина ЖУКОВА

Ваш ребенок за все лето не прочел ни одной книги? Пожалуй, многим родителям знакома эта проблема. И что с этим делать? Сотрудники ростовской областной библиотеки имени В.М. Величкиной считают: исправить ситуацию можно.

ИЗМЕНИЛСЯ ФОРМАТ ЧТЕНИЯ

- Современного ребенка можно сподвигнуть на чтение, несмотря на то, что сейчас много других источников информации, – начала разговор замдиректора библиотеки Светлана Безрукова. - Но ребенок обязательно должен читать, потому что чтение – это один из базовых социальных навыков. Он позволяет перенять печатную информацию хоть с листа, хоть с экрана. И никакой другой навык не позволит больше этого сделать.

Кроме того, чтение развивает эмпатию – чувство сопереживания окружающим. Причем, у современных детей эмпатия развита больше, чем, например, у их родителей. Сегодня мальчишки и девчонки меньше общаются друг с другом, а вот с гаджетами они проводят времени больше.

Переживать эмоции заставляют видео, посты и книги. И накопленный эмоциональный опыт позволяет ребенку ориентироваться в среде других людей. Поэтому важно, чтобы контент был качественным.

И это, в первую очередь, требует больше ответственности от взрослых, в том числе и родителей. Они должны научить ребенка выбирать правильные источники информации.

- На самом деле, книгоиздательства выпускают все больше литературы, в библиотеку ходит много читающих мальчиков и девочек. Просто изменился формат чтения. Все чаще все мы, и наши дети в том числе, выбираем электронную версию, – оценила ситуацию Светлана Безрукова.

КОМУ – ЛЮБОВЬ, КОМУ – БАТАЛИИ

И все-таки, что делать с ребятами, которые действительно не читают?

- Чтение – это труд, - напомнила Светлана Валерьевна. - Этому навыку нужно сначала научить. И только потом его развить. А полюбить чтение ребенок может только в том случае, если на этом пути он будет достигать успехов. И для этого хорошо бы, чтобы сначала с ребенком были взрослые, которые похвалят и направят.

Светлана Безрукова привела пример своего сына. Мальчик не хотел ни читать, ни слушать, как ему читают. Даже уши закрывал. Но родители все равно регулярно брали в руки книги перед сном. Говорили, что читают сказки старшей дочери. Постепенно маленький нехочуха стал прислушиваться, а потом - просить почитать.

Сейчас мальчик перешел в 8 класс. С удовольствием осилил «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, а вот «Капитанская дочка» Александра Пушкина вызвала отторжение. Объяснил это юный чтец просто: «Не люблю, когда пишут про любовь».

- Сыну нравится читать военные сцены. Поэтому я сказала ему, что и они присутствуют в «Капитанской дочке». И дело наладилось, – поделилась опытом собеседница. – Вообще, с детьми нужно разговаривать.

НАЧИНАЙТЕ СО СКАЗОК

А как быть, когда дети говорят, что язык классиков для них сложен?

- Нужно было читать детям сказки, - уверены в библиотеке. - Именно народные сказки позволяют передать образность языка. В сказках заложен ключ к национальным ценностям. Если ребенок постоянно не слушал сказки, то впоследствии и тексты классической литературы ему будет тяжело воспринимать.

Именно фольклор знакомит с образностью языка, поэтому малышам поют в детстве народные колыбельные песенки, рассказывают потешки, играют с ними в пальчиковые игры со стишками и прибаутками.

А как быть, если этап с потешками пропущен, но «Тихий Дон» Михаила Шолохова прочитать нужно? На этот вопрос Светлана Безрукова ответила так:

– Приведите ребенка в библиотеку. Здесь мы подберем ему, например, «Судьбу человека». Это произведение легче осилить, чем «Тихий Дон». А ведь тоже Шолохов. Возможно, по аналогии позже ребенок осилит и то произведение. Нужно найти точку входа в мир чтения для конкретного ребенка. Универсальных рецептов здесь не существует.

ВЫБИРАЮТ ПОПАДАНЧЕСТВО

К слову, сегодня чтение художественной литературы многие начинают с серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

– Наша задача – подбирать детям те книги, которые смогут удерживать их интерес к чтению, – рассказала заведующая отделом комплектования Ирина Котова. – Поэтому, если мы видим, что ребенок не читал, а потом увлекся Гарри Поттером – это прекрасно. Дальше мы предложим схожую книгу. Потом – следующую. Может, и классику начнет читать. Но здесь нужна и поддержка родителей.

Сами дети чаще всего сегодня берут в библиотеках книги современных авторов. Девочек интересует любовь, отношения между людьми, психологические моменты. Мальчишек увлекает попаданчество. Это прием в фантастической литературе, когда герои из нашего времени вдруг перемещаются в другое или ни с того ни с сего оказываются в новом месте.

При этом в рейтинге Российской книжной палаты среди самых продаваемых изданий названы книги Корнея Чуковского.

- Это классика, и она актуальна. Тем более что сегодня ее издают в книгах сложных конструкций, с дополненной реальностью, и произведения смотрятся по-новому, – объяснила Ирина Котова. – Но у нас много книг для младшего возраста современных авторов. И они тоже замечательные.

В ПРИОРИТЕТЕ – КНИГА ПЕЧАТНАЯ

Мы попросили прокомментировать ситуацию руководителя Центра трудных подростков, психотерапевта Анну Хоботову.

- Ребенок должен читать, потому что чтение расширяет кругозор. А это дает уверенность в себе, повышает самооценку. Благодаря этому человек легче чувствует себя в компании, на работе. Но сегодня дети все чаще смотрят короткие видео, чем вдумчиво читают качественные тексты. И здесь, конечно, вопрос к родителям.

По словам психолога, привычка читать идет, как правило, из семьи. Если родители не читают, вряд ли это будет делать ребенок. Причем специалист не видит особой разницы, будет ли ребенок читать с книги или с гаджета. Но вот для выработки самого навыка чтения все-таки лучше использовать печатные варианты.

– В гаджеты закачены не только тексты, но и фильмы, игры. Они отвлекают и соблазняют ребенка. Поэтому изначально нужно делать упор на печатные книги, – пояснила Анна Хоботова.

Родителям стоит подталкивать ребенка к чтению. Читать самим, вместе. Просить почитать вслух. А лет до девяти чтение можно поощрять подарками.

До определенного возраста с ребенком важно обсуждать прочитанное. Возможно, проигрывать полюбившиеся сюжеты, например, по ролям. Можно поразмышлять о том, как герои могли бы себя вести в других ситуациях. В любом случае, уверена специалист, если родители зададутся целью, чтобы их чадо читало, оно будет это делать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сказочница на миллион: Писательница из Ростова стала лауреатом престижной премии и лечит добрыми книгами даже взрослых

Ростовчанка победила в главном в России конкурсе детской книги и стала миллионером (подробнее)