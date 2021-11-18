Сказочница на миллион: Писательница из Ростова стала лауреатом престижной премии и лечит добрыми книгами даже взрослых

Начиная писать для детей, Ксения и подумать не могла, что станет лауреатом престижной литературной премии и получит миллион. Фото: личный архив героя публикации

34-летняя ростовчанка не думала - не гадала, а в сказку попала. Писательница Ксения Горбунова стала лауреатом самой престижной в России премии в области детской литературы - имени Корнея Чуковского и выиграла миллион рублей в номинации «Лучшее произведение в прозе для детей до 7 лет» со своей сказкой «Кто ты, Няня Ву?»

Молодая мама однажды стала писать сказки для своих детей и сама не ожидала, что ее труды завоюют множество наград и станут любимыми у тысяч ребят по всей стране. В своем интервью «КП — Ростов-на-Дону» писательница рассказала зачем взрослым детские книги и как во взрослой жизни, полной забот и проблем, найти столько добра, чтобы тысячам детей и не только хватало

РЕБЕНКУ УЖЕ НЕЧЕГО БЫЛО ЧИТАТЬ — ПРИШЛОСЬ ПИСАТЬ САМОЙ

Эта победа — далеко не первая для Ксении. В прошлом году писательница стала лауреатом премии Эдуарда Успенского, до этого - еще несколько наград. Но сказки из-под пера, то есть клавиатуры, у мамы Ксюши, которая вместе с папой Андреем воспитывает восьмилетнего Ваню и пятилетнюю Машу, стали рождаться по острой необходимости.

- Поняла, что буду писать сказки, когда у меня уже был маленький сын. Придя в библиотеку с ним, перечитав уже всех Чуковских, Барто и Маршаков, я поняла, что и сыну, и мне хочется других сказок — современных, приближенных к нашей реальности, - рассказывает Ксения. - Возможно, ему не хватало историй не про природу, а про детские площадки, супермаркеты, улицы наших дней, а не советских времен.

Уже позже, окунувшись в мир детской литературы, Ксения узнала, что современной детворе у нас точно есть что почитать. Только родители по привычке берут книжки, на которых выросло уже несколько поколений мам и пап.

- Я тогда даже и не думала, что детская литература у нас развивается очень хорошо, не слышала о современных авторах, знала только тех, кто на слуху. Тогда и села писать сказку: читала мужу каждый вечер по главе, потом отправила друзьям почитать - всем понравилось. Потом в голову начали приходить стихотворения - выкладывала их в соцсети. Тоже ничего серьезного, но поддержка друзей — добрые комментарии и лайки - понравилась.

"Дети иногда тоже вдохновляют на творчество", - смеется мама Вани и Маши. Фото: личный архив героя публикации

«СТАЛА ТРЕТЬЕЙ ИЗ 3 ТЫСЯЧ ЗАЯВОК - ДЛЯ МЕНЯ ЭТО БЫЛО ШОКОМ»

Писать Ксения любит с детства. Но никогда бы не подумала, что ей придется поработать журналистом — побегать с фотоаппаратом наперевес. Это было в Луганской области, откуда она родом.

- Да, было много интересных историй, расследований. Ты видишь, насколько люди разные. Каждый день общение, новые истории, и ты пытаешься в них разобраться. У меня не было цели стать журналистом, но это был интересный опыт, который до сих пор пор находит отголоски в жизни, - вспоминает писательница.

А потом молодая мама написала сказочную повесть и практически от нечего делать отправила на конкурс, а она возьми и займи третье место среди трех тысяч произведений.

- Для меня это было шоком: тогда-то я поняла, что у меня действительно получается. Знаете, конкурсы очень сильно поднимают самооценку. Они как маяки, которые показывают что ты идешь в правильном направлении. Это очень помогает не сомневаться в себе и идти вперед.

"Кто ты, Няня Ву?"- повесть об ожившей няне-роботе из далекого будущего. Фото: личный архив героя публикации

ВЗРОСЛЫЕ ТОЖЕ БЫЛИ ДЕТЬМИ

Когда попадаешь на страницу Ксении в соцсети, сразу становится как-то тепло и уютно: тут тебе и добрые зарисовки удивительных мелочей, которые зоркий писательский взгляд и чутко ухо уловили в потоке повседневности, и философские заметки, и стихи. Такие же добрые — ее книги.

- Мне нравится детская литература, потому что она добрая, светлая, в ней много можно сказать, не называя в лоб то, что тебя беспокоит. Даже серьезные взрослые темы можно рассказать языком детским, и ребенок найдет в книге что-то свое, а взрослый — обнаружит для себя скрытый подтекст, - рассказывает Ксения. - Литературу для взрослых у меня, наверное, и не получится писать — может, опыта не хватает, может просто не хочется. А в детской я развиваюсь и на 100% говорю все, что мне хочется сказать.

Когда пишешь, не прячешься серых будней за яркими строчками, а стараешься поделиться теплом и добром с читателями, - уверена автор, а уж этого у мамы двоих детишек — в избытке.

- Мне кажется, когда пишешь детские тексты, ты внутри должна быть чем-то наполнена, и в процессе письма это из себя выплескиваешь - доброе, светлое радостное чувство, превращаешь ощущения в слова. И, когда их читают дети и взрослые, испытываешь колоссальное удовольствие. Писательство - это желание поделиться частью себя с окружающим миром.

Ксения - удивительно жизнерадостный человек и в своих книгах делится теплом с детьми и взрослыми. Фото: личный архив героя публикации

КАМЕНЬ «ПОДСКАЗАЛ» СЮЖЕТ

Не обошлось и без банального, но такого нужного вопроса о вдохновении. Как же по-другому быстрее всего понять автора?

- Меня вдохновляет жизнь - как она удивительно устроена! В каждом дне можно найти какое-то чудо. Увидела прохожего интересного, услышала фразу, и вот уже у тебя в голове закрутился новый сюжет. Вдохновляют истории — детские книги: это параллелей со своей жизнью и реальностью. Дети меня тоже вдохновляют — не всегда, но бывают моменты, - смеется мама и автор сказок. - Вдохновение для меня — это такие вспышки, и иногда для того чтобы облечь их в слова должно пройти время. Это может произойти, когда гуляю на улице и вдруг удивлюсь тому, какой красивый камушек и нет такого похожего на всем белом свете. Таких моментов, на самом деле, очень много. Вот вчера это было чаепитие всей семьей в нашем уютном гнездышке: вспомнила сейчас, и стало сразу теплее.

Я очень ценю вечера, когда муж приходит с работы, мы садимся вместе пить чай и я смотрю со стороны какой я счастливый человек — у меня есть дети, семья, любимое дело. Эти моменты священные, и когда у меня получается их ловить, я очень благодарна за них.

Добро для сказок Ксения черпает из вечеров, когда всей семьей - с мужем и детьми собираются на кухне и пьют чай. Фото: личный архив героя публикации

ДАЖЕ В КНИЖКАХ НУЖНЫ ДЕНЬГИ

Писать книги можно годами, а миллион так и не выиграть. Реально ли прожить на доход от писательства? Автор уверена, что можно, но есть одно большое но.

- Я самозанятая: пишу книги, отправляю их в издательства и получаю гонорары. Прожить на это можно, если ты будешь каждый день писать и выдавать книги сериями. Иначе вряд ли получится прожить на гонорары, если не воспринимаешь писательство как свою каждодневную обязанность: в восемь утра сел за компьютер, в шесть вечера встал, а потом занялся домашними делами. Вот тогда получится обеспечить себе жизнь, - считает автор. - У меня пока что так не получается. Я пишу больше по вдохновению, когда мне хочется. И это скорее для души, чем для заработка.

Кстати, победный миллион за литературную премию семья вложит в свое жилье в Ростове. Сейчас Горбуновы живут на съемной квартире.

Ксения советует мамам присмотреться к современной детской литературе в России - детям точно есть что почитать. Фото: личный архив героя публикации

СКАЗКОТЕРАПИЮ ЗАКАЗЫВАЛИ?

Так получилось, что весь наш разговор с писательницей закрутился вокруг главной мысли: детские книги даже больше для родителей, чем для детей.

- Мне очень нравится высказывание Джорджа Бернарда Шоу: «Все лучшие детские книги были написаны для взрослых». Почему взрослому стоит читать книги для детей? Да потому что все мы родом из детства и корень всех наших проблем и неприятностей, если такие есть в жизни, наших ожиданий и удовольствий, любви всех лучших чувств - это все мы берем из самого хорошего и плохого, что у нас было в детстве, - говорит Ксения.

- А детская книга стремится оставить в душе веру в хорошее, потому что в любом случае неприятность закончится и в конце будет свет, любовь, и все будут счастливы. Этих чувств очень не хватает сейчас взрослому человеку, который тонет в болоте своих проблем, задач, дедлайнов, которых день ото дня все больше. Детская книга как раз и помогает найти внутри себя этот свет. Есть даже такое направление в психологии - сказкотерапия. По сути, если мы возьмем любую книгу из детства, прочтем, вспомним чувства свои — это уже терапия, новую сказку прочтем — тоже.

А напоследок Ксения - и как автор, и как мама - от всей души дает родителям, бабушкам и дедушкам совет насчет домашнего чтения.

- У нас много хороших авторов — детская литература в России сегодня на очень достойном уровне. Есть замечательные - просто восхитительные тексты. Мне очень бы хотелось, чтобы мамы, выбирая книгу в магазине, не зацикливались на «Коте в сапогах», «Мойдодыре» и «Золушке». Есть масса замечательных книг, которые говорят с ребенком на его языке. Если их выбирать и читать помимо знакомых нам с детства книг, думаю, что добра, любви, счастья и радости в нашем мире будет больше.

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