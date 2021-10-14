Диспетчер пожарной части из Ростовской области получила медаль за вклад в развитие русской литературы

Девушка получила медаль «Сергей Есенин 125 лет» в Москве, в Центральном доме литераторов. Фото: личный архив героя публикации

Диспетчер 76 пожарно-спасательной части из поселка Тарасовский Алена Войтикова - необычный диспетчер. Днем - девушка при исполнении, а в свободное время - поэт.

При этом пишет Алена стихи не в стол, а публикует их в различных сборниках и конкурсных альманахах. Была даже номинантом национальной литературной премии «Поэт года-2020». А недавно поэтессу отметили медалью за вклад в развитие русской литературы «Сергей Есенин 125 лет». Торжественная церемония вручения состоялась в Москве, в Центральном доме литераторов.

ОНА ЖЕ ЮРИСТ, ОНА ЖЕ ПОЭТ, ОНА ЖЕ ДИСПЕТЧЕР

По образованию Алена юрист. И в разные периоды жизни работала по специальности: то в налоговой инспекции, то участковым в полиции, то помощником мирового судьи.

Стихами же девушка стала заниматься еще в школе.

- Первые рифмы стала складывать еще в начальных классах, с того времени появился интерес к стихам, - вспоминает Алена. - Долго это увлечение не воспринимала всерьез, не развивала навыки. Писала редко и по большому вдохновению.

Более глубоко интересоваться темой стихосложения девушка стала лишь с марта прошлого года. Именно тогда Алена стала много писать и публиковать свое творчество в Интернете. Но коллеги на работе о творчестве своей сослуживицы не знают. Алена им не говорит.

- Поэзия для меня - это возможность делиться моим видением мира, передавать мое восприятие, рассказывать, что я чувствую и как рефлексирую. А еще стихи - отражение души. И самое главное, они вне моды и времени, - рассказывает собеседница.

Основная же тема всех стихотворений Алены - любовь.

- Главным вдохновителем для меня является самое прекрасное и волнующее чувство - любовь. Я говорю не только о чувствах мужчины и женщины, но и о принятии себя и всего мира, - продолжает Алена.

Днем девушка - диспетчер пожарной части, а в свободное время - поэт. Фото: личный архив героя публикации

«ГЛАВНОЕ НАЙТИ ТАКИХ ЖЕ, КАК И ТЫ»

Новичку в мире поэзии приходится нелегко. Многие начинающие поэты даже не знают, где, кроме соцсетей размещать свои шедевры. Поэтому в дело идут знакомства и связи. Главное, по словам поэтессы из поселка Тарасовский, найти единомышленников. А там и все остальное приложится.

- Я нашла своих единомышленников, и мы стали поддерживать друг друга, делиться своим творчеством. Те сборники, в которых я публикуюсь, коллективные, для таких же начинающих поэтов, как и я, - говорит Алена Войтикова. - Помимо этого, мои стихотворения неоднократно печатались в газетах Ростовской области и Краснодарского края: «Родная сторона», «Наш край» и «Голос Кубани».

Останавливаться на достигнутом девушка не собирается. В ее планах много работать, повышать свои навыки и качество произведений. А все для того, чтобы в ближайшем будущем издать сборник со своими стихами.

Однако поступать в литературный вуз 27-летняя Алена считает поздно. По словам поэтессы, выбор своего предназначения надо делать, будучи подростком. А сейчас уже есть семья и сын, есть обязательства перед ними. И менять жизнь просто нет смысла.

Коллеги в пожарной части даже не знали, что с ними работает литературный талант. Фото: личный архив героя публикации

ДОСЛОВНО*

Предатели

Наш роман завершился титрами,

Не любовью и не венчанием.

Время тянется, стрелки тикают,

Отмеряя твое молчание.

Друг от друга сердца закрыли мы,

В равнодушия масках, гордые.

Боль пульсирует твоим именем,

Память туго сжимает горло мне.

Растворили в притворном холоде

Наши чувства, и так старательно

Для разлуки искали поводы.

Мы с тобою любви предатели.

И вновь иду я

Не сломлена. Есть силы, поборюсь.

Еще под кожей тонко бьется пульс,

И в новый день иду, ступая

Все тверже. А тоска глухая

Теперь все тише, все слабее.

Я в прошлое закрою двери,

Уже не плачу, не ропщу я,

Оставив в прошлом все, пакую

Багаж из счастья, силы и любви.

И кто-то свыше шепчет мне: "Иди".

И Он ведет. И вновь иду я.

*Любимое стихотворение поэтессы.

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