В Ростове два малыша выпали из окон за прошедшие три дня

Старайтесь не держать младенцев на руках, находясь у открытого окна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу два малыша выпали из окон в Ростове-на-Дону за прошедшие три дня. Об этом рассказали в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Известно, что 15 июля взрослые не уследили за годовалым ребенком во время отдыха в гостинице «Ближняя дача». В этом случае произошло падение со второго этажа.

После этого, 17 июля, то есть буквально вчера, с высоты третьего этажа жилого дома упал 5-летний ребенок.

ВЗРОСЛЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ

Именно в теплое время года резко возрастает статистика подобных происшествий. Родителям напоминают: дети, которые встали на ножки, уже довольно подвижны и очень любопытны, поэтому их часто привлекают звуки с улицы.

- Наибольшее количество падений приходится на жаркую погоду, - отметили в управлении по делам по ГО и ЧС. - Из окон выпадают дети, оставленные без присмотра. Кроме того, за малышами трудно уследить пожилым родственникам, а также несовершеннолетним братикам и сестричкам. Все пострадавшие малютки самостоятельно забирались на подоконник по мебели и опирались на противомоскитную сетку.

КАК УБЕРЕЧЬ МАЛЫША ОТ ПАДЕНИЯ ИЗ ОКНА

Спасатели подчеркивают, что москитная сетка - только иллюзия преграды. Защитить ребенка можно, выполняя простые правила безопасности:

- взрослые должны постоянно контролировать происходящее и не отходить от малышей;

- окна следует закрывать полностью или на специальные блокираторы и ручки-замки. Используйте верхние форточки или же вертикальный режим проветривания;

- мебель в доме необходимо расставить так, чтобы ребенок не мог забраться на подоконник;

- ребятам лучше не прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;

- Старайтесь не держать младенцев на руках, находясь у открытого окна. Воспитывайте правильно: не ставьте на подоконник, не поощряйте самостоятельного лазания туда, строго предупреждайте даже попытки таких «игр». Объясняйте ребенку опасность, - разъяснили спасатели.

АЛЛО!

Добавим, в любых экстренных ситуациях следует сразу же звонить по номеру «112».

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