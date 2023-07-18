В Ростовской области хозяин дома устроил погоню за вором вместе с соседями и полицией

Проникнув в чужой дом за легкой наживой, мужчина и не думал, что за ним будет гнаться целая улица разъяренных соседей и полиция. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пока жители Ростова замыкают входные двери на два замка и устанавливают сигнализацию, в Кагальницком районе Ростовской области нажитое добро в одном из домов спасали всем миром. Когда туда влез вор и пытался унести украденное, его стала преследовать не только полиция — вся улица. Подробностями случая, больше напоминающего сцену из криминальной комедии, с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.

ОЙ, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ!

Дело было еще в июне. 40-летний житель Батайска, который раньше уже был судим за мелкое хулиганство, кражу и хранение оружия, находясь в станице Кагальницкой, с утра пораньше прогуливался по улицам и высматривал легкую наживу. Заприметил дом, во двор которого была открыта калитка. Убедившись, что хозяев на месте нет, залез в дом, собрал ценные вещи в сумку и уже спешил на выход, но у калитки нарвался на хозяев дома...

В этот момент в дежурную часть позвонила 56-летняя местная жительница и взволнованно выпалила в трубку, что ее муж гонится за вором.

Хозяйка дома позвонила в полицию и рассказала, что ее муж гонится за вором. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Она объяснила, что увидела своими глазами: супруги возвращались домой ранним утром и увидели, как из их двора выходит чужой человек в медицинской маске и с сумкой в руках. Когда муж окрикнул непрошеного гостя, тот бросился наутек, а хозяин — за ним. Любитель чужого добра пытался убежать дворами и даже скрылся, но хозяин рук не опустил и продолжил поиски.

ПОГОНЯ В ГОРЯЧЕЙ КРОВИ

Полицейские сразу прибыли на место, и, оказалось, что очевидцы решили не оставлять в беде соседей и вышли на подмогу. Все вместе они стали искать по станице вора. И вот уже сами пострадавшие от кражи, вся улица и правоохранители вышли искать незадачливого воришку.

Полиция вместе с добровольной народной дружиной улица за улицей прочесывала станицу. В итоге на окраине по горячим следам и задержали 40-летнего жителя Батайска со всем украденным.

Мужчину заключили под стражу. Оказалось, он уже был судим за кражу и другие преступления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу», - прокомментировали в пресс-службе донского главка. - Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ну а решительность станичников и их готовность помочь не остались без внимания. Начальник отдела МВД по Кагальницкому району Виталий Овсянкин поблагодарил местных жителей за мужественный поступок и содействие правоохранительным органам. Теперь в память о погоне за воришкой у каждого дома красуется благодарственное письмо.

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