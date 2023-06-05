Под Ростовом вор-рецидивист очень расстроился, когда узнал стоимость рюкзака от CHANEL, который он выбросил в кусты

Дорогой аксессуар фирмы "Шанель" украли у жителя Роствоской области
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Батайске Ростовской области посетитель элитного по местным меркам ресторана стал жертвой вора-рецидивиста, рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.
По данным собеседника, 32-летний ростовчанин с женой ехали на море. По дороге решили перекусить. «Ауди» Сергей припарковал у ресторана. Но когда пара вышла из заведения, то обнаружила, что окно у переднего пассажирского сидения разбито.
КРАСИВЫЙ РЕСТОРАН, КРАСИВАЯ МАШИНА
Как позже расскажет мужчина полицейским, с кресла авто пропал черный рюкзак. Но больше всего хозяина авто расстроило не то, что пропали 46 тысяч рублей и шлепанцы. Как оказалось, большую цену имел именно сам кожаный аксессуар.
Дело в том, что рюкзак мужчина покупал в московском ЦУМе за 154 тысячи рублей.
- Это же марка «Шанель», - сокрушался во время написания заявления в полицию хозяин брендовой вещи.
Воришку удалось задержать довольно быстро. Им оказался ранее судимый за кражи житель одного из городов Ростовской области.
37-летний Максим нигде и никогда не работал и поэтому, как позже расскажет он на допросе, «у него были определенные финансовые трудности». Их он решал с помощью краж из автомобилей.
В тот день он взял с собой из дома перчатки, фонарик, оделся во все темное и на такси отправился на дело в Батайск.
- Ехал по городу, увидел красивый ресторан и красивую машину. Решил, что в ней могут быть дорогие вещи, после чего разбил стекло, забрал сумку и снова на такси уехал из города, - скажет позже Максим следователям.
ГРОЗИТ ДО ПЯТИ ЛЕТ ТЮРЬМЫ
Правда, истинную ценность оказавшейся у него в руках добычи, он так и не смог распознать. На выезде из города мужчина попросил водителя притормозить, после чего достал из рюкзака деньги, а все остальное выбросил в кусты у дороги.
Кстати, когда следователи назвали Максиму стоимость рюкзака, то тот ли громко вздохнул:
- А ведь мог бы и продать.
Кстати, сам рюкзак в итоге так и не нашли.
- В отношении жителя Ростовской области возбудили уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», - сообщила «КП- Ростов-на-Дону помощник прокурора Батайска Наталья Суворова.
Материалы уголовного дела уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Если суд признает вину, то Максим может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.
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