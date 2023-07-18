Ливни прогонят жару: количество дождей в Ростове будет только увеличиваться

Уже в среду, 19 июля подойдет первая часть осадков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чтобы пересчитать по-настоящему жаркие дни в Ростове летом-2023 хватит пальцев обеих рук. Причем, вроде бы дождливые тропики должны отступить и на улице светит солнце, как циклон опять обрушивает на Ростов новые грозовые ливни.

Что это за лето такое? На этот вопрос в эфире радио «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM ответил ростовский климатолог Александр Иошпа.

ЦИКЛОНИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

- Дожди далеко не ушли, - уверен климатолог. - Уже в среду, 19 июля, подойдет первая часть осадков, причем с фронтальным разделом и высокой интенсивностью. Потом будет перерыв, но ненадолго. В воскресенье, 23 июля, подойдет следующая порция осадков с сильной интенсивностью, это будут настоящие ливни.

Увы, но до конца месяца дожди нас точно не отпустят: два-три дня - дождь, а потом - несколько дней солнце, а следом - снова осадки. Мы называем такое явление циклонической серией. И такая чехарда будет продолжаться, еще раз повторюсь, с довольно обильными осадками.

Хотя Гидрометцентр и дает информацию о том, что дожди в июле не превысят норму в донской столице, у меня такое ощущение, что будет как раз наоборот. А вот температура сильно падать не будет - днем будут держаться +30...+32 градуса. Дождь, конечно, снизит градус, но скажу точно - ниже +25...+28 тепла температура воздуха днем опускаться не будет. Аномальных холодов, в том числе и ночью, тоже не предвидится - воздух прогреется до +17...+21 градусов тепла.

«МОКРЫЕ» ГОДЫ

- Мы видим, что в последнее время сильно превышено количество осадков, - объясняет эксперт, - Стало больше дождей. И вполне возможно, что такая тенденция будет развиваться и дальше: нас могут ожидать еще более «мокрые» годы.

Ведь все имеет свою цикличность, в том числе и климат. Так, несколько лет назад мы уже видели резкое увеличение осадков, но потом пришел период, когда именно их недостаток стал очень сильным.

Напомню, что осадки делятся, в основном, на два вида, это обложные и ливневые, которые имеют небольшую продолжительность. Но за 10-15 минут они могут практически затопить Ростов. И вот растет именно количество ливневых осадков: их частота, повторяемость, и интенсивность. СМИ уже прозвали такие «тропическими» ливнями.

Или взять тот же град. Раньше он выпадал два-три раза за несколько лет. А сейчас, практически каждый месяц отличается градовыми явлениями. И это четко отслеживается. Так что в ближайшем будущем мы имеем стабильное увеличение, как интенсивных осадков, так и града.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Климатолог рассказал, каким будет лето и как будет меняться погода в ближайшие годы в Ростовской области

Ростовский климатолог рассказал, как изменить погоду в Ростовской области (подробности)