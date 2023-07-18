Ищут более ста волонтеров: что говорят соседи о пропаже шестилетней девочки в Шахтах

Девочка пропала днем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шахтах 18 июля пропала шестилетняя девочка Алиса Белая. По данным полиции, вечером ребенок, предположительно, ушел в сопровождении мужчины.

По словам соседей, девочка воспитывается в полной и благополучной семье. В тот вечер она была на детской площадке с бабушкой. Женщина ненадолго отлучилась, а когда вернулась, ребенка уже не было.

Позже в сети появилось видео, как Алиса заходит в магазин с неизвестным мужчиной. После этого девочку никто больше не видел. Как рассказали местные жители, этот магазин находится в нескольких домах от площадки. Однако пока нет свидетелей, которые бы видели ребенка с незнакомцем, пока не нашлись.

— Соседи и все неравнодушные сейчас собираются на поиски. Людей очень много. Говорят, что около ста человек. Все хотят помочь, — говорит собеседница издания.

По данным организации «Лиза Алерт Юг», поисковики собирают все экипажи на поиски ребенка. Они начнут работу в 23.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ушла и пропала: Под Ростовом ищут мужчину, который увел с детской площадки 7-летнюю девочку (подробности)