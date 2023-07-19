Упал с надувного матраса и едва не захлебнулся: в Ростове спасли 11-летнего мальчика, который чуть не утонул

Все произошло на берегу Ростовского моря Фото: Михаил ФРОЛОВ

На пляже в Ростове-на-Дону спасатели реанимировали 11-летнего мальчика. Ребенок вновь задышал и пришел в сознание после искусственного дыхания и непрямого массажа сердца, рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.

ОТЕЦ ПЫТАЛСЯ ПРИВЕСТИ В ЧУВСТВО

По словам сити-менеджера, все произошло в районе Ростовского моря, в месте, где купание строго запрещено.

- Необорудованный берег ежедневно патрулируют спасатели. Во время одного из рейдов они заметили обеспокоенных людей. Отец и другие отдыхающие пытались привести в чувство ребенка. Специалисты сразу же отреагировали, и благодаря их умелым действиям все завершилось без более серьезных последствий, - сообщил Алексей Логвиненко.

Позже выяснилось, что мальчик вместе с братом плавали на водном матрасе и в какой-то момент перевернулись. Ребята сразу же начали тонуть, и это вовремя заметили взрослые.

- Обращаюсь ко всем ростовчанам. Отдыхайте только в специально оборудованных для этого местах и ни в коем случае не оставляйте сыновей и дочерей без присмотра. Здоровье и жизнь наших детей - в наших руках, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Напомним, в донской столице с 10 до 20 часов работают две разрешенные и полностью оборудованные площадки: на Зеленом острове и Центральном городском пляже на улице Левобережной.

НУЖНО ВСЕГДА ПОМНИТЬ О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ

Всего в Ростовской области с начала купального сезона утонули уже 19 человек, в том числе трое детей. В связи с этим всех просят быть предельно внимательными и осторожными около водоемов.

Основные правила поведения во время отдыха на берегу реки:

- Детей нельзя оставлять без присмотра. Подвижные игры лучше проводить подальше от воды;

- Опасно купаться при грозе и в штормовую погоду;

- Лучше не заплывать в места судового хода. Взрослым также не рекомендуется плавать в состоянии опьянения.

- Если вы попали в обратное течение, нужно расслабиться, податься немного вперед и дождаться, когда поток ослабнет. Потом следует повернуть вбок и уже двигаться к берегу.

Важно: прохладная вода при жаркой погоде особенно опасна. Резкий перепад температур может вызвать судороги, спазмы и даже сердечный приступ. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру «112».

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