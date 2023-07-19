«Может и должен говорить «нет»: ростовские поисковики рассказали, как защитить ребенка от похитителей

Важно объяснить ребенку несколько важных правил. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Шахтах вечером 18 июля пропала шестилетняя девочка. 41-летний мужчина увел малышку с детской площадки, когда ее бабушка ненадолго отвлеклась.

Пропавшую начали разыскивать полицейские и местные жители — их собралось несколько десятков. Одновременно участники отряда «ЛизаАлерт» изучали ситуацию и собирали все силы на поиск ребенка. К счастью, спустя несколько часов девочка нашлась — живая и невредимая. Ее похитителя задержали и доставили в отдел МВД.

В поисковом отряде отмечают, что вчерашняя история — далеко не единичный случай. В организации рассказали, как защитить своего ребенка от подобных ситуаций.

— Почему так происходит? Потому, что наши дети не знают самых простых, но самых важных для них правил. А мы, к сожалению, часто бываем совершенно равнодушны к тому, что происходит рядом, — говорят в «ЛизаАлерт».

По словам поисковиков, детям нужно объяснить, что с незнакомыми людьми разговаривать нельзя. Ребенок не должен вступать в диалог с чужими, о чем бы не шла речь. При этом чужой — любой, кто не является членом семьи. По статистике организации, детей похищают и соседи, и друзья родителей, и даже родители друзей.

Ребенок должен запомнить: если взрослый просит о помощи — это первый опасный сигнал. Адекватный человек понимает, что помочь ему может только такой же взрослый.

Еще одна рекомендация — научить ребенка не теряться в экстремальной ситуации, а кричать и звать на помощь. Можно даже потренироваться и покричать вместе с ребенком.

Ребенок может и должен говорить «нет». Он должен уметь кричать и громко отстаивать свою позицию. Он должен знать, что никто не может прикасаться к телу без его согласия. «Отойдите, я вас не знаю» - фраза, которая может однажды спасти его жизнь, — объясняют волонтеры.

Отдельное внимание стоит уделить способам связи с ребенком. С ребенком лучше наизусть выучить наизусть номер одного родителей, бабушек и дедушек. Он должен уметь позвонить в 112, обращать внимание на заряд телефона. Чтобы не переживать можно установить на устройство программу по отслеживанию местоположения друг друга.

Важно объяснить детям, что они могут обратиться за помощью к полицейски, другим взрослым с ребенком или же сотрудникам того места, где все происходит. В ряде супермаркетов есть так называемые «островки безопасности», где мальчику или девочке всегда помогут. Проговорите, как можно просить о помощи.

И наконец — разговаривайте с детьми. И не только сегодня, а регулярно.

— Отложите все и поговорите со своими детьми. Прямо сейчас. И делайте это регулярно. Не только сегодня, когда в вашей голове страх, гнев, негодование по поводу произошедшего. Обсуждайте правила как можно чаще.

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