Подозреваемого допрашивают следователи. Фото: донское управление следственного комитета России.

В Ростовской области продолжается расследование дела о похищении шестилетней девочки в Шахтах. 18 июля 41-летний житель города увел ребенка с детской площадки к себе домой. Мужчину задержали — сейчас его допрашивают следователи. Рассказываем, что известно о подозреваемом на данный момент.

По данным регионального следкома, у подозреваемого несколько судимостей. Известно, что в 2010 году мужчину отправили в колонию за грабеж. Суд установил, что он проник в жилище к пострадавшим и ограбил их, применив насилие.

Даже те знакомые шахтинца, которые знают о его судимостях, не могут поверить в произошедшее. Собеседники издания говорят, что он казался обычным мужчиной, никаких странностей за ним не замечалось. Более того, подозреваемый считал себя верующим человеком.

На допросе задержанный пока не может внятно объяснить, зачем забрал ребенка. По словам подозреваемого, он спросил у девочки, где она живет, и привел к себе.

— Привел домой, пиво себе по пути купил. Пришел, сел на пол, смотрел телевизор, — вот что рассказал он о том, что происходило в тот вечер.

Напомним, происшествие случилось вечером 18 июля. Девочка гуляла во дворе с бабушкой. Когда родственница ненадолго отвлеклась, внучка исчезла. Позже камеры одного из магазинов запечатлели, как ребенок в сопровождении неизвестного мужчины покупает сладости. При этом соседи семьи пропавшей рассказали «КП-Ростов-на-Дону», что раньше не видели этого человека в их районе.

Правоохранители установили личность подозреваемого и нагрянули к нему домой. Здесь они и нашли пропавшую. Девочку передали медикам, а подозреваемого в похищении доставили в отдел. Позже выяснилось, что никаких противоправных действий мужчина в отношении ребенка не совершал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

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