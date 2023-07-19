В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в похищении шестилетней девочки

Подозреваемого доставили в отдел полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шахтах нашли пропавшую 18 июля шестилетнюю девочку. Она находилась дома у мужчины, который увел ее с детской площадки.

Напомним, вечером девочка гуляла во дворе дома с бабушкой. Когда родственница ненадолго отвлеклась, внучка ушла в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что ее увел неизвестный мужчина.

Полицейские установили место жительства подозреваемого и нагрянули к нему домой. Здесь они и обнаружили пропавшего ребенка.

В настоящее время девочку осматривают медики. Мужчину задержали и доставили в отдел. По данным донского управления МВД, правоохранители выясняют мотивы его действий.

Как сообщили в следственном управлении СК по области, возбуждено дело по статье «Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». Задержанного в ближайшее время допросят следователи.

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