Почему девочка ушла с незнакомцем, пока неизвестно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Шахты Ростовской области спустя семь часов нашли маленькую девочку, которая пропала с детской площадки. Информацию о том, что ребенка и незнакомца нашли, журналистам «КП– Ростов-на-Дону» подтвердили в региональном Следственном комитете.

УШЛА С НЕИЗВЕСТНЫМ

Все произошло во вторник, 18 июля, около 16:30. Шестилетняя девочка с двумя хвостиками на голове, одетая в джинсовые шорты и оранжевый топ, во время прогулки внезапно исчезла. Девочка гуляла на детской площадке вместе с бабушкой, а когда та ненадолго отлучилась, малышка исчезла.

Вскоре на записях с камеры видеонаблюдения стало известно, кто увел ребенка с игровой площадки.

Это оказался высокий мужчина с короткой стрижкой и солнцезащитными очками на лице. На кадрах видно, что перед тем, как исчезнуть, ребенок зашла с незнакомцем в продуктовый магазин. Они какое-то время простояли у витрины с пирожными. Предположительно дончанин покупал девочке сладости.

По какой причине малышка согласилась уйти с незнакомцем, пока неизвестно.

ИЗУЧИЛИ КАМЕРЫ И НАШЛИ ДОМА

Полиция была поднята по тревоге. Ориентировка с приметами девочки и неизвестного, с которым она ушла, была направлена во все территориальные отделы полиции Ростовской области. Сотрудниками опрошены родственники несовершеннолетней и очевидцы, изучены записи камер видеонаблюдения, определены вероятные направления поиска. К розыску были привлечены волонтеры.

- Благодаря принятым мерам была оперативно установлена личность мужчины, который увел ребенка, и его место жительства. Сотрудники полиции немедленно выехали к нему домой, где и была обнаружена пропавшая. В настоящее время ее осматривают медики, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

- По факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по статье "Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего", - добавили в СК по Ростовской области. - В настоящее время следователи выясняют обстоятельства ее похищения.

Мужчина, подозреваемый в похищении ребенка задержан, им оказался 42-летний житель города Шахты. В ближайшее время он будет допрошен следователем об обстоятельствах совершенного им преступления.

Известно, что максимальное наказание по данной статье составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.

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Известно, что к поиску девочки подключились волонтеры. Как рассказали "КП-Ростов-на-Дону" соседи семьи, в поиске участвовали около сотни местных жителей (подробности)