Пропавшую девочку искали всем городом несколько часов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вторник, 18 июля, выдался нервным для жителей Шахт. Сегодня жители города полдня искали пропавшую шестилетнюю девочку, которую в последний раз видели на детской площадке, а после - на записи видеокамер одного из магазинов с незнакомым мужчиной. К поискам подключилось более сотни человек. Рассказываем, что известно о пропаже ребенка, поисках и как девочку нашли.

ИСЧЕЗЛА С ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ

Все произошло около половины пятого вечера. Девочка играла на детской площадке под присмотром бабушки. Когда та ненадолго отвлеклась, малышка исчезла без следа.

Родные забили тревогу, обратились в полицию и к волонтерам. Тут же по городским пабликам в соцсетях стали рассылать фотографию и приметы пропавшей. На голове у девочки — два хвостика, одета в оранжевый топ и джинсовые шорты.

Когда правоохранители отсматривали видеозаписи с камер наблюдения ближайших объектов, увидели пропавшую. Она увлеченно выбирала у прилавка магазина пирожные с незнакомым мужчиной. При этом вела себя спокойно. Высокий мужчина с короткой стрижкой и в солнцезащитных очках покинул магазин вместе с ребенком. Пугающие кадры появились в Сети — вдруг, кто-то узнает на них этого мужчину и сообщит в полицию.

Город прочесывали волонтеры и все, кто решил помочь, - более сотни человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСКАЛА ПОЛИЦИЯ И БОЛЕЕ СТА ВОЛОНТЕРОВ

Ориентировка с приметами пропавшей девочки и незнакомца тут же ушла во все отделы полиции Ростовской области. Правоохранители опрашивали родных и очевидцев, определяли маршруты поиска. Также к работе активно подключились волонтеры. К ночи город прочесывали более ста человек. Некоторые неравнодушные дончане хотели приехать из других городов, например, из Ростова, но шахтинцы справлялись своими силами.

Оперативники сработали быстро. Они установили личность мужчины, который увел ребенка, и адрес, где он живет.

- Сотрудники полиции немедленно выехали к нему домой, где и была обнаружена пропавшая. В настоящее время ее осматривают медики, - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Как сообщили в региональном Следкоме, по факту исчезновения девочки было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Мужчину, в чьем доме нашли девочку, задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В настоящее время следователи выясняют обстоятельства ее похищения, - рассказали в Следственном управлении СК по донскому региону.

В доме, где нашли девочку, был и тот самый мужчина с видео из магазина, который, по мнению правоохранителей, забрал девочку с площадки. Его задержали: это 42-летний местный житель. Теперь следователи допросят его об обстоятельствах и мотивах совершенного.

Добавим, что максимальное наказание за похищение несовершеннолетнего - до 12 лет за решеткой.

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