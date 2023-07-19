«Чуть не задохнулись от счастья!»: родители из Ростовской области хотели брата для дочки, а получили троих сыновей

Малыш знакомится с папой и сестренкой. Фото: Екатерина ЖУКОВА

В семье Асваровых из Ростовской области тройное счастье. В среду, 19 июля, они встречают самых маленьких членов семейства. Ровно неделю назад у Сабины и Руслана родились три мальчика.

На выписку приехали бабушки, дедушки и друзья. Фото: Екатерина ЖУКОВА

«ХОРОШЕНЬКИЕ КАК СОЛНЫШКО»

Встречать их приехали бабушки и дедушка, тети, а еще - пятилетняя сестричка Сакина. Малышка с нетерпением ждала братиков. Она постоянно просила прислать побольше фото. А когда, наконец, приехала вместе с родными в роддом и увидела малышей, то сказала: «Они хорошенькие как солнышко!».

В Ростовском перинатальном центре считают так же. Сложные беременности мамочек для врачей здесь совершенно обычная история, и на этом фоне случай с тройней Асваровых – особый. Идеальный, можно сказать.

- Это – хорошая тройня, Сабина смогла доносить малышей до 36 недель. Для тройни – это большой, хороший срок, - рассказал главврач медицинского учреждения Максим Уманский. - Дети находились с мамой с самого рождения. Им не потребовалась реанимация. Сейчас мы выписываем их в удовлетворительном состоянии.

Мама справлялась с малышами без чьей-либо помощи. Фото: Екатерина ЖУКОВА

СНАЧАЛА УВИДЕЛИ ДВОЙНЮ

Когда у Асваровых появилась дочь Сакина, молодые родители понимали: им хотелось бы еще детей. Мама просто задумывалась о втором ребенке, а вот папа непременно хотел сына.

И вот на одном из обследований врачи обнаружили двойню. Родители признаются: счастью не было предела. А через две недели во время очередного УЗИ специалисты разглядели еще и третьего малыша.

– Мы чуть не задохнулись от счастья! – рассказала 35-летняя Сабина. – Мне не было страшно. Такое счастье Бог дал! Все в его руках. И огромное спасибо врачам. Они очень трепетно и умело обращались со мной и малышами все то время, пока мы здесь находились.

Нанек в этой семье точно хватит. Фото: Екатерина ЖУКОВА

«ВСЕ ТРОЕ - НА ГРУДНОМ ВСКАРМЛИВАНИИ»

В больницу мамочка приехала к моменту запланированных родов. По плану была проведена операция «кесарево сечение», и на свет появились три малыша. Вес для тройни у них оказался очень даже приличным: 2 350 граммов, 2 450 граммов и 2 470 граммов.

– На родах присутствовали четыре реаниматолога, неонатологи, мы были готовы к оказанию экстренной помощи. Но она, к счастью, не потребовалась. Малыши родились в отличном состоянии, – рассказала замглавврача по педиатрической помощи ПЦ Екатерина Толокольникова. – Мамочка – большая умница. Это миниатюрная очень стойкая женщина. Мы постоянно предлагали ей помощь, так как ухаживать за тремя малышами непросто. Но она с самого начала все делала исключительно сама. Сейчас малыши хорошо прибавляют в весе и находятся на грудном вскармливании.

Малышей Ильяса, Иссу и Ислама ждал родной дом. Фото: Екатерина ЖУКОВА

СЧАСТЬЕ И ХЛОПОТЫ

В Ростовской области это третья тройня в этом году. Об этом рассказала приехавшая на выписку первый замминистра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова:

– Я хочу поздравить родителей. С появлением в семье трех мальчиков у них начнется другая жизнь. И я хочу сказать «спасибо» специалистам за то, что помогли появиться на свет трем здоровым малышам.

Врачи признаются: факторов успеха очень много. Но всегда важен настрой.

Так, Асваровы с самого первого момента, когда только узнали о большом прибавлении, были рады тройне и верили, что у них все будет хорошо.

- Это очень дружная семья, где царят теплые доверительные отношения, - говорят медики. - Папа был с женой на всех обследованиях и поддерживал ее во всем.

Счастливый папа. Фото: Екатерина ЖУКОВА

«ВОСПИТАТЬ УМНЫМИ, КРАСИВЫМИ И БЛАГОЧЕСТИВЫМИ»

- Радость переполняет наши сердца! Ей трудно найти выражение. Мы приложим все усилия, чтобы помочь воспитать внуков умными, красивыми и благочестивыми, – не скрывая эмоции рассказал дедушка малышей Алидэр Асваров.

Молодая семья живет вместе с родителями мужа в частном доме. Так что места там всем хватит, да и помощь теперь уже многодетным маме с папой обеспечена.

Многое для малышей уже куплено. Остальное – коляски, кроватки – признаются женщины этого большого семейства, будут докупать по ходу – всего не учтешь.

Очевидно, что молодому папе, который трудится в сфере общепита, теперь придется работать втрое больше. А Сабину, которая раньше занималась домом, теперь долгое время могут волновать только материнские заботы. Кстати, женщина надеется, что к помощи по уходу за малышами подключится их сестренка. И, видимо, ее надежды небезосновательны.

– Я буду подавать маме бутылочки с молоком и помогать переодевать братиков, – призналась Сакина, когда семья уже уезжала.

Малышей Ильяса, Иссу и Ислама ждал родной дом.

Такой большой компанией малышам пожелали счастливого пути. Фото: Екатерина ЖУКОВА

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