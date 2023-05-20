Первую тройню в 2023 году выписали в Ростове из областного перинатального центра

На свет появились Федор, Константин и Ефим Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове-на-Дону из областного перинатального центра выписали первую тройню в 2023 году. Пост об этом опубликовали в группе VK Минздрава Ростовской области.

- Теперь в Октябрьском районе есть семья, в которой пятеро детей, причем все мальчики. На 37-й неделе на свет появились Федор (2890 граммов), Константин (2990 граммов) и Ефим (3040 граммов), - говорится в сообщении.

Роды прошли хорошо. Мама и малыши чувствуют себя отлично.

Специалисты отметили, что многоплодная беременность всегда довольно сложная, так как часто она заканчивается раньше срока. Появление тройни - большая нагрузка как для мамы, так и докторов. В таких случаях обычно помогают от 11 до 15 специалистов.

- Это уже 63 тройня в перинатальном центре. Профессионализм и внимание врачей помогли детям появиться на свет без осложнений, - прокомментировала первый заместитель министра здравоохранения Дона Елена Теплякова.

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