Первую тройню в 2023 году выписали в Ростове из областного перинатального центра

На свет появились Федор, Константин и Ефим
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Ростове-на-Дону из областного перинатального центра выписали первую тройню в 2023 году. Пост об этом опубликовали в группе VK Минздрава Ростовской области.
- Теперь в Октябрьском районе есть семья, в которой пятеро детей, причем все мальчики. На 37-й неделе на свет появились Федор (2890 граммов), Константин (2990 граммов) и Ефим (3040 граммов), - говорится в сообщении.
Роды прошли хорошо. Мама и малыши чувствуют себя отлично.
Специалисты отметили, что многоплодная беременность всегда довольно сложная, так как часто она заканчивается раньше срока. Появление тройни - большая нагрузка как для мамы, так и докторов. В таких случаях обычно помогают от 11 до 15 специалистов.
- Это уже 63 тройня в перинатальном центре. Профессионализм и внимание врачей помогли детям появиться на свет без осложнений, - прокомментировала первый заместитель министра здравоохранения Дона Елена Теплякова.
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