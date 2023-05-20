Сити-менеджер Ростова-на-Дону наградил победителей проекта «Юнармейский марш»

Лучших юнармейцев, а также их наставников наградил Алексей Логвиненко. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростовской области на «Самбекских высотах» 20 мая чествовали лидеров военно-патриотической работы «Золотая звезда-2023». Лучших юнармейцев Ростова-на-Дону, а также их наставников и образовательные учреждения наградил сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.

В церемонии также приняли участие Герой России, генерал-майор Анатолий Сафронов, депутат Госдумы Федерального Собрания России Лариса Тутова, депутат Заксобрания Ростовской области Максим Гелас.

По итогам патриотического проекта «Юнармейский марш» были отмечены:

- среди 3-4 классов - отряд школы № 67, команда «Стрижи». Командир группы - Максим Лобода, руководитель - Александра Архипова;

- среди 5-7 классов - отряд школы № 16, команда «Росич-2». Командир - Владимир Шишков, руководитель - Дмитрий Сапрыкин;

- среди 8-11 классов - отряд школы № 16, команда «Росич». Командир - Юлия Зиненко, руководитель - Светлана Калашникова.

Абсолютным победителем среди учреждений дополнительного образования стал военно-патриотический клуб «Вымпел» Дворца творчества детей и молодежи, командир отряда - Роман Апарин.

Победителем патриотического проекта «Юнармейский марш» среди районов Ростова-на-Дону признали Ворошиловский район. В четвертый раз отличилась школа № 16.

- Военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения мы уделяем особое внимание. В условиях проведения специальной операции эта работа приобрела особый смысл. Работа всех, кто причастен к военно-патриотическому воспитанию, идет от сердца, от души, без формализма, - отметил Алексей Логвиненко.

Глава ростовской администрации также выразил благодарность взрослым, которые занимаются с ребятами. Так, например, в номинации «Наставник года» отметили учителя физкультуры школы № 67 Александра Архипова, педагога-организатора ОБЖ школы № 49 Елену Белоножко, а также педагога дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи Александра Щенникова.

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