Время года стрижепад: на улицах города ростовчане находят десятки птиц

Ростовчане находят на улице стрижей, которые не могут взлететь. Фото: Наталья Захарченко

Уже несколько недель ростовчане находят на улице стрижей, которые не могут взлететь. Многие предполагали, что птицы обезвожены и не могут взлететь из-за жары. Однако, как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда – Ростов» на 89,8 FM ростовский зоолог Александр Липкович, это не совсем верно.

СЕЗОННОЕ СОБЫТИЕ

- Это следствие высокой численности птиц в Ростове, - объяснил эксперт. - Стриж – птица горных ландшафтов. И лет 50 назад такого массового «стрижепада» просто не могло быть, поскольку не было такого количества высотных зданий.

С ростом города меняется его птичье население. Соответственно, возрастает доля птиц скального комплекса. Сейчас стрижей в Ростове очень много, и их популяция продолжает расти. В городе гнездятся десятки тысяч птиц. В каждом гнезде, в среднем, по четыре яйца. Представляете, что было бы, если бы стрижи выживали все? Мы просто были бы все покрыты стрижами!

Поэтому, чем больше птиц, тем больше естественный отход. Слабые птицы или травмированные не выживают.

ОПАСНЫЙ ГОРОД

- Город - среда очень опасная, - продолжает специалист. - Сейчас особенно много стеклянных поверхностей. О них птицы бьются и падают. Это беда всех больших городов. И каждый год в Ростове проходит «стрижепад». Зоологи это прекрасно знают.

В ростовском зоопарке, например, все с тяжелым вздохом говорят: «Ну, вот, началось!». Более того, это явление все более разрастается потому, что растут высотки, растут вертикальные стеклянные поверхности.

Но «стрижепад» происходит не только у нас. Например, рядом с нами Краснодарский край. И знаменитая Имеретинская бухта. Там огромный Олимпийский парк, где множество стеклянных поверхностей. И именно в том месте проходит путь пролета стрижей. Там утро начинается с того, что дворники выметают десятки и сотни разбившихся птиц около строений.

«УПАВШИЙ СТРИЖ НЕ ПРИСПОСОБЛЕН К ВОЛЕ»

- Сердобольные жители поднимают этих птиц, и обращаются к общественности: «А кто их выкормит?», – говорит зоолог. - Да никто! Потому что это - огромная работа. Если человек готов взвалить на себя эту заботу, то тогда можно попробовать. Но учтите, что несколько раз в день стрижа нужно кормить живым кормом. А это значит - покупать, например, тараканов на рынке потому, что мух столько не наловишь. И, если человек готов все свое время посвятить нелетающему стрижу, ну что же, может быть, у него и получится.

Учтите только, что стриж живет в полете, это птица которая практически всю жизнь проживает в воздухе. И, если он ударился, и что-то случилось с крылом, этот стриж уже никогда не будет жить вольной жизнью. К тому же, не стоит забывать, что стрижи к нам прилетают, проведя зиму в тропических странах. А что они на себе несут? Паразитов.

В природе нет животных чистых от кровососущих эктопаразитов. А они всегда являются резервуарами возбудителей различных заболеваний. Так что, присутствует своего рода и опасность. Другое дело, что пока о таких случаях в Ростове я не слышал.

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