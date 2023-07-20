В Ростовской области двух подростков на сап-бордах унесло в открытое море

Спасатели отправились за мальчиками на катере. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Таганроге двух подростков унесли в открытое море. 20 июня ребята катались на сап-бордах в районе Михайловского пляжа, когда внезапно сильно подул ветер. Об этом сообщили в донском управлении МЧС.

В службу спасения позвонила встревоженная мама одного из школьников. Женщина рассказала, что из-за ветра подростков стало относить от берега. При этом события развивались так быстро, что помочь окружающие просто не успели.

— Несмотря на усилия, ребятам не удавалось справиться с ветром — их отнесло на расстояние около одного километра от берега, — рассказали в МЧС.

На место тут же отправились сотрудники Таганрогского инспекторского отделения ГИМС. Они добрались до ребят на катере, взяли их на борт и отвезли к берегу.

Когда ребят доставили на берег, с ними провели профилактическую беседу. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

К счастью, отдыхающие отделались легким испугом. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. А спасатели провели с подростками профилактическую беседу.

Напомним, происшествие во время катания на сап-бордах случились в Таганроге и раньше. Так, в июне в открытое море унесло сразу пятерых подростков. В госинспекции по маломерным судам окружающих предупреждали об ухудшении погоды и усилении ветра, однако они их проигнорировали. В итоге ребята попали в течение под названием «тягун». Когда на место прибыли сотрудники МЧС, они были уже в километре от берега. К счастью трагедии удалось избежать — школьники целыми и невредимыми доставили на катере до суши.

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