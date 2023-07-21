В Ростовской области в аварии на трассе М-4 «Дон» погибла женщина

После удара машина перевернулась. Фото: УГИБДД России по РО.

В пятницу, 21 июля, в Ростовской области произошло дорожное происшествие на федеральной трассе М-4 «Дон». Как рассказали в региональном Управлении ГИБДД, авария случилась около 07:40 утра в Миллеровском районе. В результате, 60-летняя женщина погибла. А мужчина, с которым она ехала в иномарке, на «скорой» доставлен в ближайшую больницу в тяжелом состоянии.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями, водитель за рулем «Опель Астра», двигаясь по крайней левой полосе, по предварительным данным, не справился с управлением, - добавили в ведомстве. – После чего иномарка врезалась в металлическое бетонное ограждение и по инерции влетела в попутный большегруз с полуприцепом «Ситрак». В итоге, легковушка перевернулась.

В настоящее время все обстоятельства этого происшествия устанавливают правоохранители.

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