На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области задержали водителя, который вез почти четыре килограмма наркотиков

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фото: управление ФСБ по Ростовской области.

В Ростовской области задержали мужчину, в автомобиле которого нашли крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Водителя задержали на трассе М-4 «Дон». При обыске в его автомобиле нашли около трех килограммов одного вида наркотиков и более 700 граммов другого. Правоохранители установили, что мужчина работал так называемым «кладменом» на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков.

— В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье ««Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов», — прокомментировали в ФСБ.

В ведомстве напомнили, что указанная статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее в Ростовской области задержали владельца крупного онлайн-магазина по продаже наркотиков. По версии следствия, житель Батайска зарегистрировал магазин в теневом сегменте интернета и с его помощью находил покупателей. Сбытом занимались закладчики и оптовые курьеры. При обыске у подозреваемых нашли около двух кило запрещенных веществ.

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У него и его курьеров прошли обыски, полицейские изъяли два килограмма запрещенных веществ. (Подробности)