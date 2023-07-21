В центре Ростова мужчина выстрелил в женщину, а потом в себя

Происшествие случилось 21 июля. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону мужчина выстрелил в женщину, а потом в себя. Происшествие случилось 21 июля в Пролетарском районе, сообщил «КП-Ростов-на-Дону» собственный источник.

Все произошло в здании Дома быта. Как пояснили очевидцы, мужчина лет 40 внезапно открыл огонь по женщине. Ранив пострадавшую, он выстрелил в себя.

Оба остались живы, но получили серьезные травмы. Их доставили в больницу врачи скорой помощи. Известно, что женщина — в тяжелом состоянии.

Какие были мотивы у мужчины, пока неизвестно.

ОФИЦИАЛЬНО

«Произошел словесный конфликт»

- Сообщение о стрельбе в одном из салонов красоты поступило в отдел полиции №7, - рассказали в главном Управлении МВД России по Ростовской области. - Предварительно установлено, что между мужчиной и женщиной произошел словесный конфликт, в ходе которого фигурант, используя травматическое оружие произвел выстрел в потерпевшую, после чего выстрелил в себя.

В настоящее время оба участника происшествия госпитализированы. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента и принято решение в соответствии с законодательством.

Напомним, в начале июля из травматического пистолета ранили двух братьев, заступившихся за девушку. Пострадавшие остались живы - их госпитализировали. Полицейские начали искать человека, напавшего на мужчин.

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