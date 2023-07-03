«Поднять руку на женщину - низость»: в Ростове ранили из пистолета двух парней, которые заступились за девушку

Происшествие случилось вечером на улице Туполева.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове двоих парней ранили из травматического оружия во время потасовки. Происшествие случилось вечером 1 июля на улице Туполева, сообщил «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах.
Один из пострадавших, 24-летний Роман, рассказал, что в тот день он с 25-летним братом Михаилом поехал к другу. (все имена изменены - прим.ред.)
«О СЕБЕ НЕ ДУМАЛИ»
- Мы стояли на улице и болтали. Кроме друга с нами была еще ее 22-летняя сестра. Рядом гуляли парни, которые живут в этом районе. Они начали себя грубо вести. Один стал «цепляться» к нашему другу.
Первой молодого человека заступилась его сестра. В ответ девушку неожиданно ударили - да с такой силой, что она упала на землю.
- И тут мы с Мишей дали сдачи. Их было человек десять: кто—то кинулся с нами драться, кто-то — стоял в стороне.
Роман уверяет, что численное превосходство его не смутило.
- Страшно не было. О себе с братом мы в тот момент не думали. Иначе поступить мы просто не могли. В нашей семье вообще не принято поднимать руку на женщин. Это же какая-то низость.
ОБОИХ ПРООПЕРИРОВАЛИ
В какой-то момент один из оппонентов достал травматический пистолет и стал стрелять.
- Мне вообще показалось, что он бездумно палил по толпе. Тем не менее задело только меня и Мишу, - говорит пострадавший.
Очевидцы вызвали скорую и полицию. Братьев доставили в больницу.
Выяснилось, что Роман поучил огнестрельное ранение руки и спины, а его брат — травму живота. Обоих прооперировали.
- Мне вынимали две пули часа полтора. Сейчас чувствую себя хорошо, брат — тоже, - говорит Роман.
По словам ростовчанина, ни он, ни брат не писали заявление на стрелявшего в них человека. Парень объяснил это тем, они «не хотели портить жизнь» незнакомцу.
Несмотря на это, полицейские начали проверку по факту инцидента. Правоохранительные органы все еще ищут мужчину, который в тот вечер стрелял из травматического пистолета.
- Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление и задержание скрывшегося участника конфликта, - прокомментировали в донском управлении МВД по Ростовской области.
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