Хотела жить с другим в общей квартире: Житель Ростовской области выстрелил в ухажера бывшей жены, а потом в себя

По предварительным данным, выйдя из машины, мужчина пошел навстречу оппоненту и стал стрелять. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Люди встречаются, влюбляются, женятся, рожают детей, а потом порой расходятся. Такова жизнь. И не рвут связь раз и навсегда: общаются, воспитывая общего ребенка, выплачивают долгие годы одну ипотеку. И некоторые крайне болезненно воспринимают, когда у их бывших появляются новые вторые половинки. Так, в Ростовской области мужчина пришел разбираться с новым ухажером экс-жены с пистолетом. Источник «КП-Ростов-на-Дону» рассказал подробности истории.

ЛЮБОВЬ ЗАКОНЧИЛАСЬ, А РЕБЕНОК И ИПОТЕКА ОСТАЛИСЬ

27-летняя Марина и 36-летний Сергей (все имена изменены — прим. ред.) развелись в марте этого года. Как рассказывают местные, общение они не прекратили. У них остался общий ребенок, да и вопросы по ипотеке порвать связь не давали. Когда бывший муж приезжал с вахты из другого региона, даже оставался с ночевкой в квартире.

Спустя время в жизни Марины появился новый мужчина — 33-летний Виктор. Скрывать отношения от бывшего мужа женщина не стала. В середине июня Сергей вернулся из командировки и как обычно поехал проведать ребенка. Увиделся с бывшей женой, но задерживаться не стал и в тот же день уехал к себе в станицу. Однако на следующий день вернулся — у Марины был к нему серьезный разговор.

С марта бывшие супруги были в разводе, но отпустить ситуацию Сергей не смог... Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

ЧУЖОЙ МУЖЧИНА В ИПОТЕЧНОЙ КВАРТИРЕ

На встречу с бывшим женщина пришла с ребенком и новым ухажером. Марина заявила, что Виктор теперь будет жить с ней, и предложила мужчинам решить вопрос оплаты ипотеки. Но, по словам источника, экс-супруг воспринял такие новости в штыки. Он был в ярости от того, что жена собирается устраивать личную жизнь в их общей квартире.

Чтобы не нагнетать обстановку, решили разойтись. Марина и Виктор пошли в одну сторону, а Сергей остался с сыном. Но мужчина был явно на взводе - выпил спиртное во время прогулки с ребенком.

НАЗНАЧИЛИ «СТРЕЛКУ»

Но ситуация не отпускала и Виктора. В тот же день он позвонил Сергею и предложил «решить вопрос по-мужски». Разговор быстро перерос в ссору. Тогда бывший муж вызвал соперника на встречу. Оставил сына у тещи и приехал в оговоренное место в парке.

Мужчина был против того, чтобы в квартире с бывшей женой и его ребенком жил другой мужчина. Фото: Артем ЛЕНЦ

В парке Сергея ждали Виктор и Марина. Бывший муж направился к парочке, но даже не собирался с ними говорить - сразу начал стрелять из травматического пистолета. Судя по всему, оружие он взял дома по дороге на «стрелку».

Завязалась борьба. Пока женщина вызывала полицию, прозвучало еще четыре выстрела.

Спустя несколько мгновений Виктор смог обезоружить противника. Сергей успел ранить его в живот и в пылу борьбы выстрелить себе же в ногу. Мужчин забрали приехавшие на место медики.

Врачи вовремя оказали помощь обоим пациентам - сейчас их жизни ничто не угрожает. А Марине пришлось давать показания сотрудникам правоохранительных органов.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия», - прокомментировали в прокуратуре города Донецка. - В настоящее время в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.

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