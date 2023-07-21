В полиции озвучили причину стрельбы в барбершопе, во время которой ростовчанин ранил женщину, а потом себя

ЧП произошло в офисном здании в центре города. Фото: Дмитрий Кутепов

В полиции прокомментировали происшествие в офисном здании в центре Ростова. 21 июля один из посетителей выстрелил в женщину, потом в себя.

По предварительным данным, между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Во время ссоры ростовчанин открыл стрельбу.

— Используя травматическое оружие, он произвел выстрел в потерпевшую, после чего выстрелил в себя, — рассказали в полиции.

Участников конфликта доставили в больницу. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Очевидцы рассказали «КП-Ростов-на-Дону», что происшествие случилось в барбершопе. Предположительно, пострадала женщина, которая работала в салоне. По словам источника, она находится в тяжелом состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Ростова мужчина выстрелил в женщину, а потом в себя

ЧП произошло посреди бела дня в одном из офисных зданий. (Подробности)