В Ростовской области тушат пожар на складе макулатуры в Аксае площадью более 2 тыс. кв. м

Столб густого дыма видно издалека. Фото: читатель "КП".

В Аксае Ростовской области загорелся склад макулатуры. Пожар вспыхнул вечером 21 июля на улице Пороховая Балка, сообщили в донском управлении МЧС.

По данным ведомства, площадь возгорания составляет 2 тысячи квадратных метров. В 17.00 БЫЛ объявлен второй ранг пожара.

— На месте работают 15 единиц техники, 53 человека, —рассказали в МЧС.

В связи с пожаром прокуратура проверит, как на складе соблюдались правила пожарной безопасности. Надзорный орган даст оценку действиям уполномоченных органов.

— При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования, — прокомментировали в прокуратуре Ростовской области.

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Первыми о случившемся в соцсетях сообщили очевидцы. (Подробности)