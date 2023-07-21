В Аксае вспыхнул сильный пожар, предварительно, горит склад

В небо поднимается густой дым. Фото: Светлана Пономарева

Вечером 21 июля в Аксае разгорелся сильный пожар. Об этом сообщают очевидцы, некоторые уже успели опубликовать видео в социальных сетях.

Люди сообщают, что горит, предположительно, «в районе старых овощных рынков». По одной из версий, речь идет о складе на «Алмазе».

Аксайчане рассказали также, что с места происшествия в эти минуты поднимается густой черный дым.

Официального комментария от экстренных ведомств и властей пока не поступало. Информация уточняется.

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