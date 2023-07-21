Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 июля 2023 14:20

В Аксае вспыхнул сильный пожар, предварительно, горит склад

Первыми о случившемся в соцсетях сообщили очевидцы
Ангелина СКИБА
В небо поднимается густой дым. Фото: Светлана Пономарева

В небо поднимается густой дым. Фото: Светлана Пономарева

Вечером 21 июля в Аксае разгорелся сильный пожар. Об этом сообщают очевидцы, некоторые уже успели опубликовать видео в социальных сетях.

Люди сообщают, что горит, предположительно, «в районе старых овощных рынков». По одной из версий, речь идет о складе на «Алмазе».

Аксайчане рассказали также, что с места происшествия в эти минуты поднимается густой черный дым.

Официального комментария от экстренных ведомств и властей пока не поступало. Информация уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ночью в Ростове молодая женщина выпала из окна высотки и разбилась насмерть

Детали происшествия рассказали очевидцы (подробности)