Ночью в Ростове молодая женщина выпала из окна высотки и разбилась насмерть

Предварительно, трагедия произошла около полуночи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону погибла неизвестная молодая женщина. Предварительно, она выпала из окна многоэтажки и разбилась насмерть. Об этом рассказали очевидцы.

По словам ростовчан, трагедия произошла прошедшей ночью. Медики пытались сделать все возможное для спасения женщины, но у нее, по всей видимости, были очень серьезные травмы. В итоге бригада скорой помощи увезла умершую.

Добавим, в этом же месяце похожий случай произошел в Александровке. Там, на проспекте 40-летия Победы, после падения из окна 9 этажа скончалась девушка. Она умерла до прибытия скорой помощи.

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Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции (подробности)