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НовостиПроисшествия12 июля 2023 6:58

В Ростове-на-Дону из окна 9 этажа выпала и насмерть разбилась девушка

Детали случившегося рассказали очевидцы
Ангелина СКИБА
Пострадавшая умерла на месте до прибытия скорой помощи

Пострадавшая умерла на месте до прибытия скорой помощи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушка выпала из окна жилой высотки и разбилась насмерть в Александровке Ростова-на-Дону. Об этом сообщили очевидцы.

По словам ростовчан, все случилось вечером на проспекте 40-летия Победы. Предварительно, пострадавшая потеряла равновесие и сорвалась с 9 этажа. Она умерла на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

Напомним, о похожих случаях в Ростове-на-Дону сообщалось также весной 2023 года. Тогда из-за падения с высоты погибли молодой человек и девушка.

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