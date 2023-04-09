В Ростове девушка разбилась насмерть, упав с высоты

Ростовчанка упала с высокого этажа и погибла Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на 45-й Линии из окна многоэтажки выпала горожанка, сообщили «КП-Ростов-на-Дону» очевидцы.

От удара о землю она скончалась мгновенно. На место вызвали «скорую», но врачам пришлось лишь констатировать смерть.

Известно, что личность погибшей уже установили. Девушке было всего 20 лет. По факту случившегося начата проверка.

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